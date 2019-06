Svolta “green” a New York | obiettivo zero emissioni nel 2050

Il salto triplo dell'Africa tra innovazione digitale - Svolta “green” e cooperazione : A Nairobi in Kenya nascono nuovi quartieri adibiti (come l'hub di Konza Technopolis) a ospitare startup, servizi digitali per la gestione della connessione a banda larga e nuovi modelli per un approccio più ampio e diffuso delle fonti rinnovabili. È la Silicon Savannah, il fiorente panorama tecnologico del Kenya. Se ne discute alla Summer School “Energy Management e Digital Innovation per lo Sviluppo Sostenibile in Africa Subsahariana” ...