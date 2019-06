Sommarøy | l’isola che ha deciso di vivere senza il tempo

vanityfair

Siamo a Sommarøy (che significa "isola dell'estate"), nel Nord della Norvegia: un antico villaggio di pescatori di poco più di 300 persone, spiagge bianche e paesaggi indimenticabili. Un lungo ponte che collega l'isola alla terraferma. Qui, dal 18 maggio al 2 luglio, invece di lasciare attaccati dei lucchetti come pegno d'amore, gli abitanti lasciano il proprio orologio per un'estate senza fine. Le notti bianche: immaginatevi 69 giorni in cui non tramonta mai il sole, dopo un lungo periodo in cui gli abitanti hanno vissuto la notte polare da novembre a gennaio. Ora gli isolani vogliono godersi il sole in tutto il suo splendore. Nessuno che chiede l'ora, nessuno che ha orari ...

