Francavilla Fontana | nel 2015 bulli derisero disabile per strada | scatta una denuncia

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) I carabinieri della stazione di, nel brindisino, nelle scorse ore hanno emesso unaper diffamazione aggravata nei confronti di un ragazzo di 21 anni, di professione venditore ambulante, il quale sarebbe uno degli autori di una vile aggressione verbale avvenuta nelnei confronti di una persona, molto conosciuta in città. Secondo quanto riporta la stampa locale, e appurato dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata derisa in. Lo stesso soggettoto avrebbe puntato il cellulare contro il, riprendendo tutta la scena. Il pover'uomo veniva sottoposto a frasi ingiuriose: vedendo questo però, nessuno dei passanti avrebbe fatto niente per poter mettere fine a questo assurdo episodio. Indagini serrate Il reato commesso dal 21enne risale al, ma in questi giorni, grazie anche ai social network, il video che riprende l'anziano è ...

LoStrilloneNews : Emergenza rifiuti organici, individuata piattaforma di stoccaggio anche a #Francavilla Fontana: potrà ospitare la F… - silviotinaglia : Disabile umiliato dai bulli: il video fa il giro delle chat, sindaco sporge denuncia - AgoraBlog2 : Effetto tristemente virale di un video sulle chat. Denunciato l’autore per diffamazione aggravata… -