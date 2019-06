Fecondazione assistita | la Consulta | “Non illegittimo il divieto per le coppie gay”

Consulta - si può vietare alle coppie gay di procreare con la Fecondazione assistita : vietare il ricorso alla procreazione assistita alle coppie gay è legittimo: lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza, discutendo le questioni sulla legittimità costituzionale della legge 40 (quando vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita) sollevate dai tribunali di Pordenone e Bolzano. Le obiezioni sono state ritenute non fondate, ma sarà necessario aspettare che sia ...

Fecondazione assistita - la Consulta : “Non è illegittimo vietarla alle coppie gay” : La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legge 40 la' dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Lo fa sapere, in attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte. La Consulta ha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi ...

Brigitta Boccoli incinta a 47 anni - la confessione sulla Fecondazione assistita : Brigitta Boccoli è incinta del secondo figlio e in un’intervista racconta il percorso difficile affrontato per diventare mamma grazie alla fecondazione assistita. L’attrice e conduttrice il prossimo 5 maggio festeggerà 47 anni ed aspetta il secondogenito da Stefano Nones Orfei. I due si erano conosciuti nel lontano 2006 durante le riprese del show Reality Circus e da allora non si sono più lasciati. Hanno già un figlio, Manfredi, che ...

