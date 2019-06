Bentley - Tutta la gamma sarà elettrificata

quattroruote

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Elettrificazione in arrivo anche in casa. L'itroduzione della Bentayga plug-in Hybrid è stata solo la punta dell'iceberg di una strategia che nei prossimi anni coinvolgerà tutti i modelli del marchio inglese, oggi di proprietà del Gruppo Volkswagen.Continental GT e Flying Spur elettrificate entro il 2023. Le conferme arrivano direttamente dai vertici della Casa in una intervista raccolta da Cnet. Entro il 2023, tutti i modelli dellaavranno una variante plug-in hybrid: di fatto è la conferma che anche la Continental GT e la nuova Flying Spur saranno della partita.La primaelettrica entro il 2025. La notizia ancora più importante è però l'arrivo entro il 2025 della primaelettrica, una scelta dettata essenzialmente dalle tendenze del mercato e dall'orientamento della clientela secondo le ricerche della Casa inglese. Qui i dettagli ...

