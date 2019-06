Mondiali 2022 | baratto all’Eliseo | miliardi di investimenti in Francia per convincere

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) In ogni intrigo le date sono fondamentali. E nella controversa assegnazione deidi calcioal Qatar sono tre quelle da cerchiare in rosso: 23 novembre 2010, 2 dicembre 2010, 18 giugno 2019. Rispettivamente: una riunione carbonara all’Eliseo, il giorno della decisione ufficiale della Fifa, l’arresto di Michel Platini a Parigi. Perché la, in questa storia, riveste un ruolo quasi più importante di quello del paese del Golfo Persico e dei soldi che è in grado di spostare. Fine novembre di 9 anni fa: manca poco più di un settimana al verdetto della Fifa, che dovrà scegliere a chi far organizzare la competizione iridata. In lizza ci sono Australia, Corea del Sud, Giappone, Usa e Qatar, con questi ultimi due favoriti. Nella capitale d’Oltralpe va in scena ildecisivo. Seduti a un tavolo della residenza del presidente della Repubblica ci sono pezzi ...

pisto_gol : Arrestato Platini per l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2022 al Qatar - La Stampa - NicolaMorra63 : #platini arrestato per #corruzione per l'assegnazione dei #Mondiali al #Qatar. Con diritti #tv e #scommesse il calc… - Agenzia_Ansa : #Platini arrestato per corruzione per l'assegnazione dei #Mondiali2022 al #Qatar -