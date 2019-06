Love is all you need | trama | cast e curiosità della commedia romantica con Pierce Brosnan

tvzap.kataweb

(Di martedì 18 giugno 2019) Nuovo passaggio televisivo peris all you, film del 2012 diretto da Susanne Bier. La pellicola in cui appare, direttamente da Gomorra, anche il ‘nostro’ Marco D’Amore va in onda su Rai2, dalle 21.25 in poi, martedì 18 giugno. Protagonista assoluto l’affascinante, ex 007 tra fine anni 90 e primi anni 2000.is all you, traileris all youIda alla vigilia del matrimonio di sua figlia Astrid in Italia, scopre che il marito, che credeva un sostegno sicuro e incrollabile, l’ha sostituita con una collega senza troppo cervello, Come se non bastasse, la sua auto si scontra in aeroporto contro l’auto del padre dello sposo Philip. Prenderanno lo stesso volo per raggiungere l’Italia dove si celebreranno le nozze dei figli…is all you(Mars Attacks!, Mrs. Doubtfire – Mammo per ...

diggableme : RT @comewhenicall: capricorn aquarius pisces aries taurus gemini cancer ohhhh leo virgo libra scorpio sagittarius i love all y’all https://… - comewhenicall : capricorn aquarius pisces aries taurus gemini cancer ohhhh leo virgo libra scorpio sagittarius i love all y’all - _All__The__Love : @PerfectlyHaz_ OH SÌ GIRL -