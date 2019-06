blogo

(Di martedì 18 giugno 2019) All'Italiaunaalla Giuseppe. Secondo il presidente del Consiglio il governo "può permettersi lacheall'Italia, una". Il premier sgombra il campo dagli equivoci: le legge di bilancio 2019-2020 non sarà dettata dall’alto e non sarà scritta sotto la spada di Damocle dell’Ue.All’esecutivo giallo-verde "non interessano manovre fatte altrove, che sia Bruxelles o altro. Tutto il governo ha un unico obiettivo, che è quello di evitare l'infrazione da parte dell'Ue. Poi i toni possono essere diversi, ma l'obiettivo è comune" ha aggiuntoche prova così a placare le polemiche tra la Lega e il ministro dell’Economia Tria su taglio delle tasse e minibot. Tria: 'Minibot pericolosi e illegali'. Mattarella: 'Stabilità dei conti è essenziale' Il ministro dell'Economia è a Londra, il Presidente ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Entro 24 ore la lettera di #Conte all’Ue. La maggioranza gli chiede di essere più coragg… - fattoquotidiano : Governo, Conte: “All’Italia serve una manovra ‘contiana’, non altro”. E sulla lettera a UE: “Messaggio politico” - PPicerni : Il Governo ha un unico obiettivo: evitare la procedura d’infrazione. Conte: “All’Italia serve una manovra Contiana”… -