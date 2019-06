Chernobyl | episodio 3 | il trailer e cosa aspettarsi

Il secondo episodio di Chernobyl porta a galla la verità : tutto il mondo saprà dell’esplosione? Anticipazioni 17 giugno : Sarà un episodio crudo e, a tratti, troppo intenso, per riuscire a sop porta re la verità . Il secondo episodio di Chernobyl entra nel vivo della questione e delle ore che sono seguite all'esplosione del nocciolo nella centrale nucleare e porta a galla la dura consapevolezza che tutto è ormai finito, che molti andranno incontro alla morte, adesso o nei prossimi anni. L'appuntamento con la serie che ha conquistato il mondo è fissato per oggi, 17 ...

Nel primo episodio di Chernobyl l’inadeguatezza dei dialoghi passa in secondo piano rispetto a tutto il resto : Il male ha il suo fascino, in tutte le sue forme, ed è questo che deve aver attratto il pubblico tanto da elogiare Chernobyl e innalzarla a serie più acclamata di quest'ultimo anno (e non solo). Le recensioni positive si sprecano così come il successo di pubblico che in poco tempo ha regalato ad HBO e a Sky Atlantic importanti risultati, ma questa serie è davvero così perfetta come dicono? L'ottima regia di Johan Renck e la sceneggiatura di ...