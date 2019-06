OnePlus 7 Pro è il protagonista di un supplemento speciale del National Geographic

I risultati del Camera Blind Test aiuteranno OnePlus a migliorare la fotocamera di OnePlus 7 Pro : OnePlus ha rilasciato i risultati del Camera Blind Test che aveva avviato con il rilascio dell'ultimo aggiornamento della fotoCamera per OnePlus 7 Pro. L'articolo I risultati del Camera Blind Test aiuteranno OnePlus a migliorare la fotoCamera di OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro mantiene le promesse e supera OnePlus 7 Pro su AnTuTu : Sembra destinata a durare poco la permanenza di OnePlus 7 Pro in vetta alla classifica di AnTuTu, visto che Redi K20 Pro ottiene un risultato decisamente superiore. L'articolo Redmi K20 Pro mantiene le promesse e supera OnePlus 7 Pro su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro è lo smartphone più potente secondo i test : (Foto: OnePlus) Arriva l’atteso aggiornamento della classifica degli smartphone più potenti al mondo rilasciata da AnTuTu, popolare e attendibile test di benchmark che misura le performance dei processori dei cellulari in commercio. La top 10 di Android riferita a fine maggio vede in testa uno dei nuovi arrivati come OnePlus 7 Pro che debutta subito in vetta sospinto dalla propulsione del SoC Snapdragon Qualcomm 855 – quello già ...

Redmi prende in giro OnePlus 7 Pro : “si prepari a fare spazio a Redmi K20 Pro” : Dall'account indiano di Redmi arriva un nuovo tweet con cui il colosso cinese prende in giro OnePlus ed il suo smartphone top di gamma, ossia OnePlus 7 Pro. L'articolo Redmi prende in giro OnePlus 7 Pro: “si prepari a fare spazio a Redmi K20 Pro” proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro balza in vetta alla top 10 Global di AnTuTu Benchmark di maggio 2019 : AnTuTu Benchmark ha pubblicato la Top 10 Global di maggio 2019, che testimonia il dominio dello Snapdragon 855 con OnePlus 7 Pro in vetta. L'articolo OnePlus 7 Pro balza in vetta alla top 10 Global di AnTuTu Benchmark di maggio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Selezioni aperte per il prossimo OnePlus Open Ears Forum : ecco come candidarsi : Si svolgerà ad Amsterdam il prossimo OnePlus Open Ears Forum, l'appuntamento in cui l'azienda incontra una parte degli utenti per ascoltarne il feedback L'articolo Selezioni aperte per il prossimo OnePlus Open Ears Forum: ecco come candidarsi proviene da TuttoAndroid.

L’ultima versione di GravityBox è arrivata - con fix soprattutto per OnePlus 7 e 7 Pro : La versione 9.1 di GravityBox risolve moltissimi bug su OnePlus 7 e 7 Pro e migliora un paio di traduzioni su tutti gli smartphone. L'articolo L’ultima versione di GravityBox è arrivata, con fix soprattutto per OnePlus 7 e 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ecco come abilitare i 90 Hz di OnePlus 7 Pro in ogni applicazione : Grazie ad un comando ADB è possibile forzare su OnePlus 7 Pro il refresh rate di 90 Hz su ogni applicazione: attenzione però all'aumento dei consumo della batteria! L'articolo Ecco come abilitare i 90 Hz di OnePlus 7 Pro in ogni applicazione proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e 7 Pro - Xiaomi Mi 9 e lampadine e scooter Xiaomi scontatissimi per la festa di metà anno : Entra nel pieno la mega vendita di metà anno di Gearbest con numerosi sconti, alcuni validi a partire dalle 18:00 italiane. L'articolo OnePlus 7 e 7 Pro, Xiaomi Mi 9 e lampadine e scooter Xiaomi scontatissimi per la festa di metà anno proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro in edizione limitata Almond sarà disponibile dal 25 giugno a 759 euro : Tra le colorazioni di OnePlus 7 Pro presentate nel corso dell'evento londinese del mese scorso si è fatta notare quella denominata Almond L'articolo OnePlus 7 Pro in edizione limitata Almond sarà disponibile dal 25 giugno a 759 euro proviene da TuttoAndroid.

L’ultima beta HydrogenOS di OnePlus 7 Pro aggiunge un nuovo gesto per il pulsante “indietro” : Dopo il recente lancio di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, la società si è impegnata a rilasciare aggiornamenti software che correggono i vari bug che accompagnano una nuova versione. L'ultimo update di HydrogenOS aggiunge un nuovo gesto che consente di tornare indietro scorrendo da uno dei tre lati dello schermo (destro, sinistro o inferiore) rendendo la navigazione più comoda. L'articolo L’ultima beta HydrogenOS di OnePlus 7 Pro aggiunge un ...

Gli sfondi animati di OnePlus 7 Pro 5G sono disponibili per il download : OnePlus 7 Pro 5G è stato recentemente lanciato nel Regno Unito e gli sfondi live per questa variante sono stati estratti dall'immagine di fabbrica e ora sono pronti per essere scaricati. L' APK può essere installato solo su dispositivi OnePlus che eseguono OxygenOS basato su Android 9 Pie, tuttavia è possibile estrarre il file .mp4 dall'APK per utilizzarlo anche su altri dispositivi. L'articolo Gli sfondi animati di OnePlus 7 Pro 5G sono ...

Arriva OxygenOS 9.5.7 su OnePlus 7 Pro con ben 14 novità : Nelle scorse ore il team di OnePlus ha annunciato di avere dato il via al rilascio dell'aggiornamento ad OxygenOS 9.5.7 per OnePlus 7 Pro. Ecco le novità L'articolo Arriva OxygenOS 9.5.7 su OnePlus 7 Pro con ben 14 novità proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 - Mi 9 SE e OnePlus 7 Pro in offerta lampo a prezzi da paura : OnePlus 7 Pro (8-256 GB), Xiaomi Mi 9 SE e Xiaomi Mi Band 3 sono in offerta lampo a prezzi mai visti finora, impossibile non approfittarne L'articolo Xiaomi Mi Band 3, Mi 9 SE e OnePlus 7 Pro in offerta lampo a prezzi da paura proviene da TuttoAndroid.