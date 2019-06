Lodi | 48enne si finge bambina su WhatsApp e abusa di tre ragazzine

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Unresidente vicino aè riuscito, utilizzando un falso profilo social, ad avvicinare treedre di loro per anni. L'uomo, arrestato dai carabinieri della stazione di Codogno, è incensurato ma con gravi problemi psicologici. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe finto unae, con un crudele stratagemma, sarebbe riuscito a far entrare in casa le sue vittime (che oggi hanno tra i 14 ed i 16 anni). ...

