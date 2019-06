Huawei fa la prima conta dei danni | con il bando Usa 30 miliardi di ricavi in meno in 2

Più veloce che mai Huawei P30 Pro con EMUI 10 : prima beta non ufficiale convincente : Sta facendo discutere moltissimo in queste il cosiddetto Huawei P30 Pro, per forza di cose il device più avanti tra quelli prodotti dal colosso cinese per quanto concerne lo sviluppo software. Oggi 15 giugno, infatti, è trapelata online la primissima beta addirittura impostata su EMUI 10 e sul sistema operativo Android Q. Nonostante si tratti di un prodotto non ufficiale, oltre che incompleto, siamo comunque al cospetto di una potenziale svolta ...

Sarà un successo il sistema operativo Huawei? Una prima analisi : Il produttore cinese sta lavorando con grande intensità alla realizzazione del sistema operativo Huawei, conosciuto ai più con il nome Hongmeng (per quanto riguarda la versione locale, in quanto sappiamo già che in Europa dovrebbe essere ribattezzato come ArkOS). L'obiettivo è quello di sostituire nel più breve tempo possibile il sistema operativo Android, la cui licenza per l'azienda di Shenzen dovrebbe scadere il 19 agosto, per effetto del ban ...

Anteprima del sistema operativo Huawei Hongmeng in 16 schermate : Ark OS come Android? : Curiosi di sapere che aspetto avrà il sistema operativo Huawei, nome in codice Hongmeng? La nuova esperienza software del produttore che dovrebbe giungere sul mercato come Ark OS è stata brevettata nel mese di maggio in Germania. Proprio grazie a questa registrazione, gli esperti di Winfeature sono riusciti a catturare alcuni screen del nuovo prodotto software sul quale possono essere condotte alcune riflessioni. Una premessa è d'obbligo: ...

Huawei MediaPad M6 sembra pronto al lancio : eccolo in una prima immagine : Huawei MediaPad M6 è comparso in un'immagine nella pagina ufficiale di Huawei su Jingdong mall pochi giorni dopo la certificazione dell'EEC. L'articolo Huawei MediaPad M6 sembra pronto al lancio: eccolo in una prima immagine proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha accumulato grosse scorte di chip prima del ban - la mossa strategica che impatterà il mercato : Huawei era consapevole da tempo dei venti gelidi e forti che soffiavano sul suo business, visti i continui annunci non certo confortanti di Trump e per questo motivo già era corsa ai ripari con una mossa più che sensata. Temendo proprio un ban nei suoi confronti per la collaborazione con le aziende statunitensi fornitrici di chip, semi-conduttori e altre componenti hardware, ecco che il colosso cinese aveva già deciso di fare gran scorta di ...

Esclusione device Huawei : il CEO commenta per la prima volta : Quanto è successo nel giro di pochissime ore tra Google e Huawei ha quasi dell'inverosimile: è di questo avviso anche Richard Yu, responsabile del Consumer Business Group dell'OEM cinese (ramo che include tutti i dispositivi Android e PC Windows, così come tutto il resto degli articoli orientati al consumatore in questo momento colpiti dalle sanzioni del governo USA). Il CEO non riesce a comprendere come gli Stati Uniti possano intervenire in ...

Da Huawei la prima collezione di moda co-creata con lo smartphone : Milano, 10 mag., askanews, - Una collezione di moda, la prima al mondo, realizzata abbinando l intelligenza artificiale degli smartphone all estro creativo umano. È il progetto Fashion Flair di Huawei ...

Fashion Flair - la prima collezione di moda co-creata dall’Intelligenza Artificiale di Huawei e da Annakiki : Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Una sfilata unica al mondo è quella che è andata in scena a Milano il 9 maggio. Di fronte a un parterre composto da celebrity nazionali e internazionali e ...

IDC 1° trimestre 2019 : Huawei supera Apple e va al secondo posto. Samsung soffre ma resta prima : Nonostante il calo generale del mercato, Huawei procede indisturbata la marcia avvicinandosi al suo obiettivo, quello di diventare il produttore di smartphone numero uno al mondo entro il 2021. ...

Huawei Mate X disponibile prima di luglio in 100.000 unità : Stando alle ultime notizie provenienti dalla Cina, Huawei ha deciso che Huawei Mate X sarà disponibile sul mercato prima di luglio in almeno 100.000 unità L'articolo Huawei Mate X disponibile prima di luglio in 100.000 unità proviene da TuttoAndroid.

Sempre introvabili i Huawei P30 e P30 Pro Vodafone da 10 - 99 euro al mese? Stato disponibilità prima del 5 maggio : Una nuova campagna promozionale per i Huawei P30 e P30 Pro con Vodafone (a partire dalla piccolissima rata di 10,99 euro al mese) ha colpito i clienti del vettore mobile in questa settimana. La proposta molto allettante e valida fino al prossimo 5 maggio, neanche a dirlo, ha spinto molti utenti ad informarsi sulla disponibilità dei device presso i negozi del vettore, salvo far scaturire tanta delusione per la mancanza negli store dei device ...