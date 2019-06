Conferenza Totti | Pellegrini | “lui e De Rossi mi mancheranno”

Conferenza Totti - Montella : “la sua bandiera sventolerà per sempre” : Arrivano tante reazioni dopo la Conferenza stampa di Francesco Totti che ha confermato l’addio alla Roma. Il tecnico Vincenzo Montella ha pubblicato un messaggio su Instagram. “Caro France’… Capire le ragioni, il perche’, dare un senso a questa scelta forse e’ impossibile (o forse no). Soprattutto per chi la vede da fuori, come me. Soprattutto per chi sa cosa rappresenta la Roma per te, come credo di ...

Conferenza Totti - Claudia Gerini : “non andrò più allo stadio” : Dopo la Conferenza stampa fiume di Totti, Claudia Gerini annuncia all’AGI che per l’addio del giallorosso “unico al mondo, romano, romanista, e campione” non andrà più allo stadio: “Temo che saranno in tanti a prendere questa decisione. Ormai questa societa’ ci sta togliendo tutto, anche la speranza“. L’attrice è dalla parte di Totti: “In questi due anni non gli hanno dato un ruolo, ...

Totti lancia la bomba in Conferenza stampa : c’è dietro la Sampdoria? : conferenza stampa fiume di Francesco Totti, l’ex capitano della Roma ha lanciato bordate nei confronti della dirigenza e comunicato l’addio al club, non c’erano i margini per continuare il rapporto, l’ex capitano non veniva praticamente mai preso in considerazione dalla dirigenza nelle scelte importanti del club. Adesso a tenere banco è proprio il futuro di Totti, importanti indicazioni in conferenza stampa: ...

Conferenza Totti - Moggi : “Pallotta e Baldini pensano solo al business ed allo stadio” : “Totti è un uomo vero che dice la verità. Lui voleva fare il dirigente per costruire una grande Roma, mentre Pallotta e Baldini pensano al business e in particolare a costruire lo stadio”. Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale di Roma e Juventus, Luciano Moggi, che commenta così all’Adnkronos la lunga Conferenza stampa dell’ex calciatore andata in scena nella giornata di oggi. “Il problema di ...

Conferenza Totti - Mattioli : “ha fatto bene - meritava una chance” : “Ha fatto benissimo a lasciare, e’ stato messo nelle condizioni di andarsene, come di smettere a calcio”. Sono le dichiarazioni dell’attore e tifoso romanista Maurizio Mattioli dopo la lunga Conferenza stampa d’addio di Totti. “A mio avviso Totti meritava un’occasione da direttore tecnico: con Ranieri mi pare ci abbia azzeccato, anche con Conte ci avrebbe preso. Ma e’ inutile tenere uno ...

Conferenza Totti - Cicchitto : “Pallotta e Baldini hanno tolto l’anima a Roma” : “Pallotta e Baldini hanno completato l’opera eliminando sia Totti che De Rossi togliendo alla Roma l’anima. Ma non si sono limitati a questo. Nel corso di questi anni hanno dissennatamente venduto una serie di giocatori che avrebbero reso la squadra competitiva sia per la Champion che per il campionato. In ogni caso ci auguriamo che il comune di Roma non dia via libera a uno stadio che è l’ultima mega lottizzazione ...

VIDEO – Totti Conferenza di addio alla Roma : “Oggi preferivo morire! Ero ingombrante! Con Baldini nessun rapporto e mai ci sarà. Mi vogliono già in A! Juve e Napoli? Non lo…” : L’addio di Totti alla Roma come dirigente La conferenza stampa di Totti di addio alla Roma, dal Salone d’Onore del CONI. Totti dice addio alla Roma da dirigente, costretto suo malgrado dalle divergenze con l’attuale società giallorossa. Francesco Totti ha usato parole dure ecco di seguito le sue dichiarazioni: “Alle 12:42 del 17 giugno 2019 ho inviato una mail al CEO della Roma, comunicando la mia decisione di ...

Roma - Conferenza stampa Totti : “Mi tenevano fuori da tutto. Per me è un arrivederci” : conferenza stampa Totti- Francesco Totti è pronto a dire addio alla Roma, stavolta in maniera definitiva dopo circa 30 anni di giallorosso. Un addio un po’ a sorpresa, ma maturato sicuramente da diversi dissapori con il presidente Pallotta e Baldini. Una linea di pensiero totalmente differente e un addio ormai certo e scontato. Totti ha […] L'articolo Roma, conferenza stampa Totti: “Mi tenevano fuori da tutto. Per me è un ...

Roma – Conferenza stampa Totti - l’annuncio è schietto : “mi dimetto! Non è stata colpa mia prendere questa decisione” : Francesco Totti annuncia l’addio alla Roma: le parole dell’ex capitano giallorosso in Conferenza stampa al Coni E’ arrivato il momento tanto aspettato: alla Sala d’Onore del Coni, Francesco Totti ha annunciato il suo addio alla Roma. L’ex capitano giallorosso senza troppi giri di parole ha ammesso di aver deciso di dimettersi dal suo ruolo nella Roma: “ringrazio il presidente Malagò per avermi dato ...

Conferenza STAMPA TOTTI - ADDIO ALLA ROMA/ Diretta streaming Rai : scontro in società : ADDIO ALLA ROMA Francesco TOTTI, Diretta CONFERENZA STAMPA, streaming video Facebook e tv su Sky e Rai 2. Perchè lascia la ROMA? scontro in società

Live streaming Conferenza stampa di Totti il 17 giugno - orari e come vederla : Lo streaming della conferenza stampa di Totti di addio definitivo alla Roma è a disposizione di tutti coloro che vorranno seguire l'evento nel primo pomeriggio di oggi appunto. In questo articolo indicheremo l'orario esatto dell'evento e le modalità per non perderselo magari, anche se fuori casa. Partiamo proprio dall'orario della conferenza stampa di Totti, quasi ad un passo dal suo via. In effetti l'addio dell'ex giocatore e ora dirigente ...

Conferenza Totti - Ambrosini : “adesso avrà bisogno di un pò di tempo” : “Totti dopo la giornata di oggi avrà bisogno di un po’ di tempo. Prendere una decisione del genere di lasciare in maniera definitiva la società credo non sia facile. Deve capire quello che vuole fare. Stare all’interno di una società non basta, serve che ti vengano dati dei compiti. Penso che accetterebbe un ruolo in Federazione se con compiti ben precisi. Quando uno smette di giocare a calcio, bisogna spigare alla gente ...

Conferenza Totti - Capello : “sono sorpreso dalla decisione” : “Sono sorpreso dalla decisione di Totti, forse non riuscendo a essere incisivo ha deciso lasciare. Fare il dirigente è un’altra cosa che essere giocare”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore della Roma che commenta così la Conferenza stampa programmata da Totti per le 14 di oggi. “I tifosi saranno con Totti. Non so perché la società non è riuscita a gestire la situazione. Ci sono sempre due verità e ...