Catania | pugni e calci contro poliziotti | senegalese ne ferisce due

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Federico Garau Lo straniero aveva iniziato a provocare gli agenti mentre tentavano di sedare una rissa tra più uomini scoppiata in via Biondi. Portato in questura ha dato libero sfogo ai suoi istinti, aggredendo due operatori e mandandoli al pronto soccorso Ha aggredito e ferito due agenti di polizia, dopo che questi lo avevano condotto presso gli uffici della questura di, per questo motivo ilDiba Cheiko Talibouy è finito dietro le sbarre. L'episodio, come riportato dalla stampa locale, risale alla notte tra sabato e domenica scorsi. In centrale arriva la richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini, allarmati dalle grida di una accesa lite scoppiata in via Biondi. Quando igiungono sul luogo segnalato, trovano in effetti numerose persone coinvolte in una animata diatriba, ma i partecipanti, almeno in apparenza, vengono ricondotti a più ...

Lasiciliaweb : #Catania, calci e pugni ai poliziotti LEGGI L'ARTICOLO -