MotoGp – Ciabatti svela | “Lorenzo? Errore nato dalla foga di dimostrarsi campione Era

MotoGp - svolta in casa Ducati : Paolo Ciabatti svela il futuro di Danilo Petrucci : Il direttore sportivo della Ducati ha ammesso che nei prossimi giorni partiranno le trattative per il rinnovo di Danilo Petrucci Danilo Petrucci si è conquistato il rinnovo con la Ducati, la vittoria ottenuta al Mugello ha convinto definitivamente il team di Borgo Panigale a puntare su di lui anche nella prossima stagione. AFP/LaPresse A rivelarlo è stato Paolo Ciabatti ai microfoni di Motorsport.com, ammettendo come nei prossimi giorni ...

MotoGp – E’ giunto il momento di scegliere in casa Ducati - Ciabatti rivela : “Petrucci o Miller? Ecco quando decideremo” : Il direttore sportivo della Ducati ha rivelato quando il team prenderà una decisione su chi sarà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 Entrambi hanno il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, entrambi puntano a quella moto ufficiale accanto ad Andrea Dovizioso. Danilo Petrucci vuole tenersela stretta, Jack Miller conquistarla lasciando così la Pramac per approdare in Ducati. Uno o l’altro, sarà il team di Borgo ...