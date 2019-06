Missione Spazio Reloaded | i segreti dell’addestramento degli astronauti

Spazio - ricerca ed esplorazione sottomarina : Samantha Cristoforetti comandante della Missione Neemo23 : Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, è il comandante della missione internazionale di ricerca ed esplorazione sottomarina Neemo23 (NASA Extreme Environment Mission Operations) della durata di 10 giorni (dal 10 al 20 giugno 2019), nell’Oceano Atlantico. Cristoforetti è a capo di una squadra di 4 “acquanauti” che vive e lavora ...

Rai Gulp : Vita tra le stelle a Missione Spazio Reloaded : “Solidarieta’ e partecipazione – Vita a bordo e food” e’ il titolo della quinta puntata di “Missione Spazio Reloaded“. Domani alle ore 13.45 su Rai Gulp, Linda Raimondo (@astro_Linda) conduce una nuova entusiasmante puntata dedicata alle missioni spaziali, che vede protagonisti gli astronauti italiani, tra cui Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Frutta fresca? Sorseggiare una bevanda ghiacciata? ...

Dallo Spazio agli abissi : Samantha Cristoforetti comanderà la Missione Neemo 23 : Dallo Spazio agli abissi: dal 10 al 20 giugno Samantha Cristoforetti si immergerà nell’oceano per comandare la ventitreesima spedizione Neemo (Nasa Extreme Environment Mission Operations). È una missione finalizzata a simulare viaggi nello Spazio, all’interno del modulo Aquarius, che si trova a 19 metri di profondità al largo delle Key Largo nel Florida Keys National Marine Sanctuary ed è gestito dalla FIU (Florida International University). Gli ...

Lievito nello Spazio per osservare gli effetti delle radiazioni : la NASA prepara la Missione Artemis 1 : La NASA ha preso sul serio la sfida del governo USA di anticipare di 4 anni il ritorno sulla Luna, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il 2024. Per rendere il traguardo possibile, la NASA continua la sua scommessa sul settore privato: dopo aver messo a disposizione 106 milioni di dollari per finanziare le proposte di tecnologie lunari da parte delle medie imprese, l’agenzia ha annunciato l’impegno a investire altri 45.5 milioni di ...

Spazio - Saccoccia : “Forte supporto dell’asilo alla Missione di Luca Parmitano” : “L’Agenzia Spaziale Italiana supporta fortemente la missione” Beyond dell’Esa che “Luca Parmitano si appresta a portare in orbita” il prossimo 20 luglio. A sottolinearlo è il neo presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia, parlando all’incontro al centro Italiano Esrin dell’Esa, oggi a Frascati, alla presenza del direttore generale di Esa, Jan Woerner. Saccoccia ricorda che “Luca Parmitano ...

Spazio - nuova Missione per Parmitano : 14.15 Nuove passeggiate spaziali attendono Luca Parmitano. L'astronauta partirà il 20 luglio per la missione Beyond dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Obiettivo delle passeggiate spaziali è l'esperimento Ams in quella che per l'astronauta è "la più complessa manovra della storia spaziale". "Non so quante delle 5 attività extraveicolari previste mi saranno assegnate", ha detto Parmitano.

Missione Spazio Reloaded : Rai Gulp racconta la vita da astronauta : Linda Raimondo Dopo un’anteprima su Rai Play, arriva, su Rai Gulp, Missione Spazio Reloaded. Da domenica 12 maggio, alle ore 13.45, sul canale Rai per i più piccoli troveranno Spazio i racconti delle attività extraveicolari di Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti – la prima donna italiana in orbita – e della nuova Missione del veterano Paolo Nespoli nel suo 60° anno d’età. A guidare i telespettatori in questo “viaggio” di ...

Spazio : uno sbarco tedesco sulla luna previsto per il 2020 - la Missione sarà senza equipaggio : Un progetto nasce dall’idea di una startup di un gruppo di giovani ricercatori berlinesi e prevede per il 2020 una missione di sbarco sulla luna con due mezzi spaziali rover senza equipaggio. La data della missione tedesca era inizialmente prevista per il 2018 ma solo recentemente sono state trovate le risorse necessarie. la startup infatti sarà sostenuta economicamente da Vodafone e sarà portata a termine con un razzo di Elon Musk. I ...

Missione nello spazio - la corsa contro il tempo degli amici della Lega per ottenere 18 milioni : Le pressioni all'Asi e a Palazzo Chigi di un'azienda vicina al Carroccio. Il ruolo del subcomissario voluto da Giorgetti. E l'ombra dell'ex presidente nei guai con la giustizia

Spazio : l’11 Maggio l’ultima conferenza stampa europea dell’astronauta Luca Parmitano prima della Missione : E’ in programma sabato 11 Maggio presso ESRIN, il sito dell’ESA in Italia, a Frascati, vicino Roma, l’ultima conferenza stampa europea dell’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, prima della sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Luca ha scelto il nome ‘Beyond‘ (Oltre) per indicare l’importanza del programma della Stazione Spaziale Internazionale nell’estendere la nostra ...