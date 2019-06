Italia-Spagna Under 21 0-1 | diretta live | vantaggio Spagna | gran gol di Dani Ceballos!

calcioweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019) 8′ – Doccia fredda per l’, lava inCeballos segna ungol dal limite dell’area, con una conclusione (marcatura ‘larga’ di Barella) che si infila all’incrocio dei pali. 5′ – L’atteggiamento iniziale dei ragazzi di Di Biagio sembra rispecchiare molto quello dei ‘piùdi’ di Mancini: manovra da dietro, molto possesso palla e subito pressing e raddoppi per recuperare il pallone. L’fa la partita, la(è strano) è in attesa. 1′ – Si parte! -In corso gli inni nazionali.21– Esordio per gli azzurrini all’Europeo di categoria. L’occasione per tornare a vincere (dopo 15 anni dall’ultima volta) è ghiotta, anche perché si gioca in casa. La prima, però, è già un duro ostacolo: c’è la. ...

