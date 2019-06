Elezioni suppletive Csm 2019 | membri dimissionari | data e regolamento

Csm - Mattarella indice Elezioni suppletive : CSM, Mattarella indice elezioni suppletive: in attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 26, 27 e 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Caso Csm - Mattarella indice Elezioni suppletive per due componenti : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in modo diretto nello scandalo che ha travolto il Consiglio Superiore della Magistratura. In qualità di Presidente del CSM, Mattarella ha "doverosamente indetto [...] la elezione suppletiva di due componenti magistrati appartenenti al collegio".L'elezione dei sostituti dei due membri dimissionari si terrà il 6 e il 7 ottobre 2019. Mattarella sembra aver deciso di indire le ...

Caos Csm - Mattarella indice Elezioni suppletive a ottobre : Caos Csm, Mattarella indice elezioni suppletive a ottobre L’elezione in autunno servirà per sostituire due componenti. Oggi si è dimesso Lepre, è il terzo consigliere in due giorni. Per 5 togati il ministro Bonafede ha chiesto la procedura disciplinare. Spunta intercettazione di Lotti su Ermini: “Qualche segnale gli va ...

