Salone del Libro | indagata Appendino 

Salone del libro : Appendino indagata per concorso in peculato : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha reso noto, attraverso il suo profilo Facebook e per "trasparenza nei confronti dei cittadini", di aver ricevuto un avviso di garanzia "con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il libro" al suo ex capo ufficio stampa Luca Pasquaretta, indagato per peculato. Si tratta di un lavoro pari a 5000 euro lordi che lui restituì a suo tempo. "Quando, alcuni mesi prima dello ...

Salone Internazionale dell’Aria di Parigi 2019 : Le Bourget apre le porte il 17 giugno : Il 53° Salone Internazionale dell’Aria di Parigi, Le Bourget, aprirà le porte lunedì 17 giugno 2019 fino a domenica 23 giugno. L’ESA presenterà i suoi programmi con una innovativa mostra digitale situata, come in passato, tra i due modelli in scala 1:1 dei lanciatori Ariane 1 ed Ariane 5, vicino al Museo permanente dell’Aria e dello Spazio. Le presentazioni ESA includeranno ambiziose missioni e progetti europei che coprono i ...

Parco Valentino 2019 – Alfa Romeo al Salone dell’Auto di Torino con le più recenti novità [GALLERY] : Al via la quinta edizione del Salone dell’auto di Torino al Parco Valentino con una partecipazione importante del Gruppo FCA con i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Mopar. In esposizione il concept Tonale, il primo SUV ibrido plug-in e compatto del Biscione Dal 19 al 23 giugno si svolgerà la quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. Protagonista della manifestazione il Gruppo FCA con i ...

Suzuki al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2019 : Dal 19 al 23 giugno Suzuki sarà protagonista della 5° Edizione del salone dell’Auto di Torino - Parco Valentino, dove...

Salone del Libro - Altaforte Edizioni chiede risarcimento : Salone del Libro, Altaforte Edizioni chiede risarcimento Dopo l'esclusione dalla manifestazione di Torino la casa editrice chiede i danni: la vicenda, scrive in una nota, avrebbe determinato nei suoi confronti "una evidenza mediatica fortemente negativa" Parole chiave: ...

Mazda CX-30 in Italia al Salone dell’Auto di Torino 19-23/6/2019 Parco Valentino : La Mazda CX-30, il nuovo crossover compatto Mazda svelato all’ultimo Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra lo scorso marzo, verrà presentata al pubblico Italiano in anteprima nazionale al prossimo Salone dell’Auto di Torino, la kermesse motoristica Italiana giunta alla sua 5ª edizione, che si terrà dal 19 al 23 giugno presso il Parco del Valentino. La Mazda CX-30, lunga 4,39 metri, si posiziona per dimensioni e caratteristiche tra la Mazda ...

Toti : "Salone Nautico 2019 edizione del riscatto" : Milano, 5 giu. - (AdnKronos) - "Il settore sta dando segni di vivacità, da governatore della Liguria il Salone Nautico ha un sapore particolare: ospitiamo nel nostro territorio alcuni dei cantieri più importanti, è il quarto salone che presento, l'anno scorso è stato un successo straordinario con an

Salone di Francoforte - mancano le Case ma arrivano i colossi dell’hi-tech : Al Salone di Francoforte, in programma dal 12 al 22 settembre prossimi, gran parte degli stand potrebbero rimanere vuoti: quelli già assegnati si divideranno tra poche “vecchie signore” dell’automobilismo e qualche new entry proveniente dal mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni. Finora le rinunce accertate sarebbero 22: hanno detto di “no” FCA, Volvo, Rolls-Royce, Aston Martin, PSA (eccezion fatta per Opel) e i marchi giapponesi ...

Torna SANA - il Salone del biologico e del naturale : appuntamento in Fiera a Bologna dal 6 al 9 settembre : SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale è in programma dal 6 al 9 settembre presso il Quartiere fieristico di Bologna la 31ª edizione della manifestazione di riferimento in Italia per il biologico e il naturale, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e AssoBio. LE AREE DELLA RASSEGNA ESPOSITIVA Nuovo layout per SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale che accoglierà espositori e visitatori ...

Il Salone Internazionale del Restauro di Ferrara : dal 18 al 20 settembre la XXVI edizione : Da più di 25 anni Ferrara ospita il Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali, che nel 2019 torna per la XXVI edizione dal 18 al 20 settembre 2019 ospitata, come di consuetudine, da Ferrara Fiere. Il Restauro e la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico italiano è uno dei comparti più importanti e apprezzati del Belpaese. L'Italia, infatti, ha un primato di rilievo in questo settore e vanta il ...

Salone del Libro : Nikita Placco ha presentato “Il giorno di cui non si parla” : Torino, 14 maggio 2019 – Ospite al 32° Salone Internazionale del Libro di Torino, lo scrittore Nikita Placco ha presentato ieri sera il suo romanzo d’esordio Il giorno di cui non si parla, edito da Licosia. La presentazione, che rientrava tra gli appuntamenti del Salone OFF, si è tenuta presso la Sala Molinari della Biblioteca Civica Natalia Ginzburg e ha visto un dialogo tra l’autore e ...

Salone dell’auto di Barcellona 2019 : ultimi modelli esposti e novità : Salone dell’auto di Barcellona 2019: ultimi modelli esposti e novità A distanza di due mesi dal più importante e rinomato Salone di Ginevra, era piuttosto improbabile vedere grosse novità. In quel di Ginevra le principali case automobilistiche hanno mostrato muscoli e intelligenza attraverso le loro auto. Tra chi ha scelto l’aspetto mastodontico, chi le alte prestazioni, chi il tocco smart. Una grande varietà di autovetture. Svetta la ...

Salone del Libro - Appendino (M5S) : 'Polemica di bassissimo livello della Lega' : La Lega, per voce del segretario Torinese Fabrizio Ricca, ha chiesto le dimissioni del direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia. A opinione di Ricca, quello che è avvenuto nei confronti della Casa editrice Altaforte, espulsa dal Salone, sarebbe inaccettabile. A replicargli, però, arrivano sia i dem sia il Movimento 5 Stelle, che difendono fermamente Lagioia. La sindaca Appendino afferma inoltre che la polemica messa in piedi dalla Lega è di ...