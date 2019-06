WWF : Droni - bici elettriche e una vela a motore per monitorare le tartarughe sulle spiagge : Dall’inizio dell’anno sono state 28 le tartarughe marine ritrovate sulle spiagge dagli operatori del Centro di recupero tartarughe marine WWF di Policoro, tutte della specie Caretta caretta. Di queste 28, dieci erano vive, ma tutte in difficoltà: cinque avevano avuto interazioni con attrezzi da pesca, una ingerito plastica, mentre le altre quattro erano debilitate. Nuovi progetti per monitorare e mettere in sicurezza i nidi di tartarughe ...