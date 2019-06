Chelsea | pronto Lampard per il dopo Sarri | e con lui potrebbe tornare un altro grande ex…

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Chelsea pronto a liberarlo : accordo a un passo : Sarri nuovo allenatore Juventus. Il Chelsea è pronto a liberarlo e ha scelto Lampard come nuovo tecnico: l'accordo dunque è ormai ad un passo.

Mattino : Sarri pronto a restare al Chelsea - aspetta segnali chiari da Abramovic : Pino Taormina sul Mattino ricostruisce la giornata di ieri al Chelsea. Notizie già uscite, il vertice tra Marina Granovskaia, Ramadani e Sarri ha avuto esito positivo. Da Londra sono pronti a liberare il tecnico per la Juventus, manca solo l’ok di Abramovic che però potrebbe ancora decidere di voler proseguire con Maurizio. Ramadani ha già chiamato Agnelli per dargli la notizia. La novità sta in due frasi: Ma attenzione: perché in questo ...

Repubblica : Il Chelsea è pronto a prolungare il contratto a Sarri : Adesso le condizioni le detta Maurizio Sarri. Apre così Repubblica parlando del futuro del tecnico toscano al Chelsea. Dopo la vittoria dell’Europa League le carte si sono rimescolate, Sarri ha sul piatto l’offerta della Juve che potrebbe liberarlo pagando una penale di circa 5 milioni. Le dichiarazione del tecnico toscano, legato alla società di Londra fino al 2021 sono cambiate, ha fretta di trovare una soluzione i matrimoni ...

Maurizio Sarri sarebbe pronto a rimanere al Chelsea : L'attesa principale per i tifosi juventini riguarda la nomina del prossimo tecnico che siederà sulla panchina bianconera. Novità a tal riguardo dovrebbero esserci dopo la finale di Champions League, presumibilmente inizio settimana prossima. In Italia le indiscrezioni principali riguardano il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, ma arrivano interessanti smentite dall'Inghilterra. Secondo il 'Times' infatti, non è escluso ...

Europa League - tutto pronto per la finale Chelsea-Arsenal. Ma Sarri abbandona rifinitura dopo una lite e incontra Agnelli : Le finali chiudono vecchi cicli e ne aprono di nuovi. E quella di Europa League di mercoledì sera potrebbe rappresentare un ottimo esempio. Sul campo si affrontano Arsenal e Chelsea in un derby londinese ricco di significati: in primo luogo perché i Gunners si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo già raggiunto dai Blues di Maurizio Sarri che in caso di successo cederebbero il loro posto nel massimo torneo ...

