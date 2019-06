Botte ai bimbi, fermate altre maestre

Ancora bambini maltrattati negli asili. Una insegnante di 61 anni è stata interdetta dall'esercizio della sua attività nel Salento,dopo accertamenti eseguiti in classe con filmati audio e video da cui sono emersi maltrattamenti, minacce e vessazione nei confronti dei piccoli alunni della scuola materna. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei genitori di un bimbo. A Ragusa, una maestra di un asilo nido è stata arrestata per maltrattamenti nei confronti dei piccoli ospiti, presi a schiaffi se non mangiavano.(Di sabato 15 giugno 2019)