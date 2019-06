Aniston & Sandler | Ma quante belle risate sul lago di Como

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Matteo Ghidoni I due attori protagonisti di «Murder Mistery» commedia su un poliziotto e sua moglie Uno dei volti più noti della tv anni 90, Jennifer, indimenticabile interprete della dolce Rachel nella serie Friends, ritorna sul piccolo schermo, con una commedia targata Netflix e girata in Italia: Murder Mistery, appena sbarcata sulla piattaforma di streaming. Lainterpreta Audrey, moglie di un poliziotto imbranato, che si trova coinvolta insieme al marito nell'indagine di un omicidio. Nick, portato in scena da Adam, che ha anche prodotto il film, ha una pessima mira e un grande cuore. La coppia di newyorkesi si trova, quasi per sbaglio, a bordo di uno yacht nel Mediterraneo, all'interno del quale avviene una misteriosa morte. Su uno sfondo di paesaggi a noi cari, come Santa Margherita, Rapallo, ildie altre località del nord Italia, i ...

franbellino : Como, il Lariowood di Jennifer Aniston debutta su Netflix - IL GIORNO - pfvrnebrenda : jennifer aniston perfeita sempre - AniStreep5 : RT @AniStreep5: Appena finito di guardare #MurderMystery e devo dire che non mi ha deluso???? Un giallo dove non capirete fino alla fine il… -