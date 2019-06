liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) (AdnKronos) - Ad uno dei due minori colpiti dal provvedimento, inoltre, è stata contestata la tentata rapina commessa anche questa al Lido diai danni di un giovane verso la fine di febbraio scorso: nella circostanza, affermando minacciosamente di essere armato di coltello, l’arrestato aveva

TV7Benevento : Venezia: babygang, altri due minorenni finiscono in comunità (2)... - MarekNapoli : RT @TgrVeneto: #babygang. Manette per un sedicenne, responsabile del violento pestaggio nel gennaio scorso ai danni di quattro ragazzi in c… - StellaSirio60 : RT @TgrVeneto: #babygang. Manette per un sedicenne, responsabile del violento pestaggio nel gennaio scorso ai danni di quattro ragazzi in c… -