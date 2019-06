Seconda vittoria ai Mondiali per l’Italia femminile

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia conquista la Seconda vittoria : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Mondiale femminile - Seconda vittoria per l’Italia con la Jamaica a un rasoterra 1.12 : Dopo la partenza super, l’Italia torna in campo per la seconda gara del Mondiale femminile di calcio del Gruppo C. C’è entusiasmo intorno alle Azzurre dopo la bella vittoria sull’Australia e, contro la ben più abbordabile Jamaica – reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Brasile – le ragazze della Bertolini non dovrebbero avere problemi a portare a casa il secondo successo consecutivo. Il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint ...

WRC Portogallo : Seconda vittoria consecutiva TOYOTA GAZOO Racing : Ott Tänak e il team TOYOTA GAZOO Racing festeggiano in Portogallo la seconda vittoria consecutiva (la terza quest’anno) al termine di una gara esaltante. Dopo aver mantenuto la testa della corsa sin dalla terza tappa di venerdì, Tänak è arrivato ai cinque test conclusivi con un vantaggio di 4,3 secondi sul compagno di squadra Kris Meeke, a sua volta forte […] L'articolo WRC Portogallo: seconda vittoria consecutiva ...

Volleyball Nations League – Seconda vittoria per la Nazionale maschile nella Pool 1 : Volleyball Nations League maschile: Seconda vittoria per l’Italia nell’ultimo match della Pool 1 La Nazionale Seniores maschile chiude la Pool1 della Volleyball Nations League conquistando una vittoria per 3-0 (25-21, 25-13, 26-24) contro la Cina. Gli azzurri bissano il successo di ieri con la Germania dimostrando carattere e determinazione. Impeccabili nei primi due set, nel terzo parziale i ragazzi allenati dal ct Gianlorenzo Blengini si ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Cina 3-0 - azzurri implacabili! Seconda vittoria : Nelli top-scorer - Giannelli show : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-21; 25-13; 26-24) e ha conquistato la Seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti con grande autorevolezza a Jiangmen annichilendo la resistenza dei padroni di casa e concludono al meglio il fine settimana in terra asiatica (ieri avevano battuto la Germania, venerdì avevano perso contro l’Iran). I ragazzi del CT Chicco Blengini ...

LIVE Italia-Cina volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia della Seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. A Jiangmen gli azzurri affronteranno i padroni di casa nell’incontro che chiude questo fine settimana, la nostra Nazionale andrà a caccia della seconda vittoria dopo aver battuto la Germania nel match di ieri e vorranno chiudere in bellezza il weekend iniziato con la ...

MotoGP - GP Italia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Caccia alla Seconda vittoria : Superato il weekend dell’iconico GP di Monaco di F1 il mondo dei motori sposta gli occhi sulle due ruote, visto che il Motomondiale si appresta a scendere in pista su un altro circuito ricco di storia e tradizione, quello del Mugello, per la settantunesima edizione del GP d’Italia. La MotoGP riaccende i motori dopo Le Mans, dove l’inseguimento in blocco di Ducati all’imprendibile Marc Marquez è risultato vano e il ...

LIVE Italia-Ecuador - Mondiali Under 20 calcio in DIRETTA : azzurri a caccia della Seconda vittoria : Salve a tutti tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Ecuador, secondo match degli azzurrini ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Partita fondamentale per gli uomini di Paolo Nicolato, che dopo la vittoria per 2-1 sul Messico, può già blindare il discorso qualificazione all’eliminazione DIRETTA della rassegna internazionale. L’ottima performance degli azzurrini contro El Tricolor, sconfitto con le reti di Ranieri ...

VIDEO Italia-Thailandia 3-0 volley - Nations League : highlights e sintesi - Seconda vittoria delle azzurre : seconda vittoria consecutiva per l’Italia nella Nations League 2019 di volley femminile, oggi pomeriggio le azzurre hanno sconfitto la Thailandia con un rapido 3-0 e hanno confermato la propria imbattibilità nel prestigioso torneo internazionale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposte in maniera autorevole, liquidando le asiatiche senza grosse difficoltà: due set dominati e terza frazione punto a punto prima di una stoccata ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia travolge la Thailandia - Seconda vittoria delle azzurre : seconda vittoria consecutiva per l’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno travolto la Thailandia con un roboante 3-0 (25-13; 25-17; 26-24) e hanno così bissato l’affermazione ottenuta ieri sera contro la Polonia. Le vicecampionesse del mondo si sono imposte con grande autorevolezza a Opole e portano a casa tre punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo itinerante, ...

Mahmood sfiora la vittoria all'Eurovision. "Soldi" Seconda solo all'Olanda : L’Italia non riesce a conquistare neanche quest’anno l’Eurovision Song Contest. Ci è andato veramente vicino Mahmood, che ha portato a Tel Aviv la canzone “Soldi” che gli ha consentito di trionfare al Festival di Sanremo. E per lunga parte dello spoglio ha creduto di potercela fare, ma alla fine con ben 27 punti di distacco si è classificato secondo dietro all’olandese Duncan Laurence con ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato superpole race. Rea firma la Seconda vittoria a Imola - Bautista terzo : Jonathan Rea ha vinto la superpole race del GP d’Italia 2019, quinta tappa del Mondiale Superbike che si sta svolgendo a Imola. Il nordirlandese è risultato impeccabile sul tracciato emiliano e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato guadagnando cinque punti su Alvaro Bautista, oggi terzo, che però conserva 43 lunghezze di margine in classifica generale rimanendo il grande favorito per il titolo iridato. Il ...

MENTRE ERO VIA 2/ Ci sarà la Seconda stagione? Vittoria Puccini mette in crisi i fan : MENTRE ero via stasera va in onda su Rai1 con la sua ultima puntata: ci sarà la seconda stagione della fiction con Vittoria Puccini?

Non solo Fognini. Berrettini re di Budapest. Seconda vittoria nell'Atp : Sergio Arcobelli Secoli e secoli più avanti, un altro figlio di Roma, nella medesima città, ha difeso con i denti la sua terra (rossa) Aquincum, ora conosciuta come Budapest, fu fondata nel I secolo d.C dai romani. Qui - si racconta - sorse una fortezza legionaria eretta allo scopo di proteggersi dalle invasioni germaniche. Secoli e secoli più avanti, un altro figlio di Roma, nella medesima città, ha difeso con i denti la sua terra ...