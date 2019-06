Sciopero generale metalmeccanici | Napoli c' è | operai Whirlpool in testa | «Al Sud un

Landini : «Sul lavoro governo distratto. Pronti allo Sciopero generale» : Il segretario generale della Cgil: «Bisogna ridurre le tasse sui dipendenti. Viviamo una fase di grandi diseguaglianze sociali e quindi pericolosa per la democrazia». Salvini? «Non è il cambiamento»

Impiegati pubblici in piazza. Landini : "Non escludiamo Sciopero generale" : I lavoratori della pubblica amministrazione sono scesi in piazza oggi a Roma per far sentire la propria voce al governo di Giuseppe Conte e chiedere un vero cambiamento, a lungo promesso dai vertici dell'esecutivo e mai davvero arrivato nonostante le misure già introdotte. Quello che i dipendenti chiedono a gran voce, supportati dalle principali sigle sindacali, è il rinnovo dei contratti e un piano di assunzioni nella ...

Roma - sindacati in piazza. Landini : “Sciopero generale? Non è escluso” : Roma, sindacati in piazza. Landini: “Sciopero generale? Non è escluso” Il corteo unitario di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. LIVE Parole chiave:

Lavoro - Landini : “Sciopero generale in autunno? Non escludiamo niente. Serve cambiamento vero” : “Non escludiamo nulla. Chiediamo che si cambi la politica economica e sociale di questo paese. Necessaria una legge di stabilità completamente diversa”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo a chi gli chiedeva se i sindacati fossero intenzionati a indire uno sciopero generale in autunno, a margine della manifestazione unitaria su nel pubblico impiego. “La mobilitazione c’è” e cosa fare ...

Landini : “Sciopero generale? Non lo escludo se il governo non ci ascolta. Serve confronto coi sindacati” : “Questo è un mese di mobilitazione: oggi qui con i pensionati, l’8 in piazza con i lavoratori pubblici, il 14 lo sciopero dei metalmeccanici, il 22 la grande manifestazione a Reggio Calabria sul Mezzogiorno. È chiaro che se il governo non ci ascolta e va avanti a fare una legge di bilancio che va in un’altra direzione, insieme a Cisl e Uil valuteremo tutte le iniziative necessarie, senza escludere nulla”. Lo dice il segretario ...

Cambiamenti climatici - la chiamata alle piazze di Greta Thunberg : “Domani Sciopero generale globale” : L’attivista svedese Greta Thunberg invita alla mobilitazione di massa contro i Cambiamenti climatici per la giornata di domani, un altro venerdì all’insegna del futuro come come reca il nome stesso del movimento Fridays for Future. “Domani sciopero generale globale“, è l’appello lanciato dalla 16 enne e da altri giovani ecologisti in una lettera pubblicata dal quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung. “Ancora ...

Sciopero generale dei trasporti : le cose da sapere : L'ha proclamato l'Unione Sindacale di Base ma gli orari cambieranno a seconda delle città: i link e le informazioni utili

Scuola - lezioni a rischio in tutta Italia venerdì 17 maggio per lo Sciopero generale : Confermato lo sciopero generale della Scuola in programma domani, venerdì 17 maggio: lezioni a rischio in tutta Italia a causa della protesta indetta da Cobas, Usb e da Anief contro la regionalizzazione del sistema scolastico e il precariato. Appuntamento in piazza Montecitorio a Roma per la manifestazione nazionale.

Sciopero generale 17 maggio : protesta a scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

Venezuela - Guaidò : Sciopero generale : 23.32 Il leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidò, ha annunciato che a partire da domani comincerà un programma di scioperi scaglionati nell'amministrazione pubblica,fino a far sì che tutti i settori si uniscano ad uno sciopero generale nel Paese. "Domani - ha dichiarato durante una manifestazione a Caracas in occasione della Giornata dei lavoratori - sosterremo la proposta che ci hanno fatto i lavoratori di ...

Revocato lo Sciopero generale nella scuola del 17 maggio - Bussetti Soddisfatto - : Roma, 24 apr., askanews, - Il governo ha raggiunto nella notte un accordo con i sindacati del settore dell'istruzione e della ricerca che porta alla revoca dello sciopero generale del mondo scuola, ...