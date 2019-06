blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Estate a tinte inglesi per laF. Il canale presente in esclusiva al numero 135 di Sky porta in tv lainedita di, amato drama in costume con numerosi fan in Italia e soprattutto in Inghilterra. Unaanticipata nelle scorse settimane dalle repliche degli episodi precedenti, disponibili anche su Sky Box Sets.A conferma del successo della serie, nel Regno Unito la BBC sta già lavorandoquintaè non solo l'adattamento della saga letteraria di Winston Graham, ma anche una nuova versione di una serie andato in onda 40 anni fa. Nonostante l'ambientazione di fine '700 e un gusto classico nel racconto,nel Regno Unito è un grandissimo successo, capace di generare fan club, gruppi d'ascolto e soprattutto aiutare il turismo della Cornovaglia dove la serie è ambientata.su laF lache si ...

SerieTvserie : Poldark su laF la quarta stagione che si espande a Londra e guarda alla politica - lamescolanza : 'Poldark', stasera laF trasmetterà la prima puntata dell'inedita quarta stagione della quarta stagione su laF… - Noovyis : Un nuovo post (Poldark 4: clip esclusiva della quarta stagione da stasera su laF) è stato pubblicato su Playhitmusi… -