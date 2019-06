Il creatore di Pepe the Frog ha vinto la causa contro il sito che l’ha reso un meme di

wired

(Di venerdì 14 giugno 2019)the(fonte: 4chan) Matt Furie, il fumettistadel personaggiothe, haunailweb Infowars e il suo, il teorico della cospirazione Alex Jones, sull’uso non autorizzato della rana sconsolata nella produzione dialt-right deldi estrema destra. Infowars e il suo proprietario dovranno risarcire Furie per 15mila dollari.theè apparso per la prima volta nel fumetto Boy’s Club nel 2005, in cui la rana antropomorfa e i suoi coinquilini vivevano avventure nel loro college universitario. L’immagine della rana, prima di venir fagocitata e resa ancor più popolare nel 2014 da 4chan, all’epoca si era ritagliata uno spazio importante su MySpace. Poco dopo, però, ilInfowars ha iniziato ad adoperare l’immagine diper fare da sfondo adi contenuto dichiaratamente intollerante, dalle tinte ...

