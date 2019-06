Ex Otago e Izi in La notte chiama | il nuovo singolo prima del concerto a Rock in Roma

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si intitola Laildegli Exed arriva in radio dopo l'avvio della tournée. Dopo ladata al Nameless Music Festival, Latour porterà gli Exa calcare i principali palchi italiani all'interno dei Festival estivi. Iltour segue quello nei club che ha visto gli Eximpegnati fino alle scorse settimane per la presentazione del disco Corochinato, rilasciato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Campioni. Tra i prossimi appuntamenti live figurano il Tuborg Open Fest a Milano (27 giugno) e ilin(19 luglio). "Far parte delle line up dei festival più importanti d’Italia ci rende davvero molto felici perché in questi contesti si ha modo di incontrare un pubblico eterogeneo, di farsi conoscere da nuove persone, e perché no, di respirare l’aria di festa, di vacanza", hanno ...

