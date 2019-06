Clima | Guterres ONU | gli eventi meteo estremi “minacciano la pace nel mondo”

Clima : Guterres rinnova l’azione dell’Onu contro il cambiamento Climatico : Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lo definisce come il problema principale del nostro tempo: il cambiamento Climatico sta conquistando il centro dell’agenda delle Nazioni Unite, tre anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. Una grande spinta dell’ONU per i progressi sul cambiamento Climatico prendera’ il via la settimana prossima quando Guterres si rechera’ in Nuova ...