Classifica Ranking Fifa | aggiornata la graduatoria | balzo dell’Italia!

Tennis - Matteo Berrettini scala il ranking! Le proiezioni della Classifica Atp dopo la semifinale a Stoccarda : Continua a scalare il ranking ATP a suon di prestazioni strepitose Matteo Berrettini. Oggi l’ennesima vittoria: il Tennista romano si è imposto nettamente sullo statunitense Denis Kudla in due set, volando dunque nelle semifinali del torneo di Stoccarda su erba. Stato di forma davvero impressionante per l’azzurro che continua a martellare al servizio, opponendosi al meglio anche in risposta. A fine settimana arriverà sicuramente il ...

Ciclismo - Tokyo 2020 : il ranking olimpico aggiornato. L’Italia resta terza - Classifica corta : L’UCI ha rilasciato il ranking olimpico aggiornato maschile dopo le ultime gare. L’Italia si conferma al terzo posto nella classifica guidata dal Belgio davanti alla Francia. Alle spalle dell’Italia c’è l’Olanda, tallonata a sua volta dalla Germania: nelle prime cinque posizioni la classifica è cortissima e si presta a capovolgimenti. Basti pensare che sono circa mille i punti tra prima e quinta posizione, mentre ...

Tennis - Ranking Atp in tempo reale : Fabio Fognini n.10 della Classifica mondiale! : A causa della sconfitta patita oggi al Roland Garros, Stan Wawrinka non può più scavalcare Fabio Fognini nella classifica ATP, e così, dato che i sei Tennisti ancora in corsa nello Slam parigino sono già tutti davanti al nostro portacolori, il ligure è certo di essere da lunedì il nuovo numero dieci del mondo. Di seguito la classifica aggiornata in tempo reale del Ranking ATP: classifica ATP in tempo reale (Top 20) 1 Novak Djokovic SRB 12355 2 ...

Classifica ATP – Djokovic in testa al ranking - best ranking per Tsitsipas : Novak Djokovic in testa al ranking ATP nella settimana durante la quale si sta giocando il Roland Garros Nessuna variazione nella top ten del ranking mondiale, che vede Novak Djokovic alla 29esima settimana consecutiva al comando mantenendo 4.410 punti di vantaggio su Rafa Nadal. Sul terzo gradino del podio sempre Roger Federer, che precede Dominic Thiem ed Alexander Zverev, un po’ più vicino all’austriaco dopo il titolo vinto ...

Classifica ATP – Djokovic saldamente in vetta - Nadal secondo : il nuovo ranking maschile : Il ranking ATP non ha subito grossi scossoni dopo gli Internazionali d’Italia vinti da Rafa Nadal ranking ATP aggiornato in questo lunedì post Internazionali d’Italia. Djokovic nonostante la sconfitta mantiene il primato, con Nadal che è riuscito a non perdere punti a Roma dato il back to back al Foro Italico. Tsitsipas guadagna una posizione approdando al sesto posto, undicesimo Fognini, mentre il balzo più importante in top20 ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - quante posizioni guadagna Matteo Berrettini in Classifica? Le proiezioni nel ranking Atp : il romano a ridosso della top30! : Grande impresa di Matteo Berrettini, che al Foro Italico ha appena eliminato nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del seeding: l’azzurro, in tabellone con una wild card, vince con un doppio 7-5 e compie un altro passo in avanti anche nel ranking ATP. L’azzurro, al momento, tornerebbe virtualmente ad eguagliare il best ranking: grazie ai 45 punti incamerati oggi sale a quota ...

Ranking WTA – Naomi Osaka ancora in vetta alla Classifica femminile : Giorgi migliore azzurra : Naomi Osaka ancora numero 1 del Ranking WTA: ecco come cambia la classifica mondiale femminile Sono diverse le novità nella top ten Wta che vede in vetta per la 16esima settimana consecutiva la giapponese Naomi Osaka. Alle sue spalle, grazie alla finale di Madrid, si riporta Simona Halep, terzo gradino del podio per Angelique Kerber. Balza al quarto posto Kiki Bertens, trionfatrice nella capitale spagnola, che ritocca il proprio best ...

Jannik Sinner scala la Classifica Atp : il nuovo ranking dell’altoatesino dopo la vittoria a Roma. Quante posizioni guadagnate! : Jannik Sinner non ha paura di nessuno e quest’oggi lo ha dimostrato. A 17 anni e per la prima volta nel Centrale del Foro Italico degli Internazionali d’Italia 2019, l’enfant prodige del tennis nostrano, realizza l’impresa e supera al primo turno lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5, recuperando da 5-2 nell’ultimo parziale. L’allievo di Riccardo Piatti e di Max Sartori, ...

Classifica ATP : balzo per Berrettini nel ranking - primo sempre Djokovic : Matteo Berrettini ha fissato in questa settimana il suo best ranking, il tennista azzurro al 31° posto dopo la finale di Monaco Si registrano due sole variazioni nella top ten Atp con Novak Djokovic saldamente in testa per la 26esima settimana consecutiva davanti a Rafa Nadal. Sul terzo gradino del podio torna Roger Federer che scavalca Alexander Zverev, quinto Domininic Thiem, quindi Kevin Anderson, Kei Nishikori e Juan Martin Del Potro. ...

Tennis - Classifica Atp : altro best ranking per Berrettini - comanda sempre Djokovic : TORINO - Due sole variazioni nella top ten nella classifica pubblicata oggi dall' Atp , che vede Novak Djokovic alla 26esima settimana consecutiva al comando, la 250esima complessiva: e' quinto nella ...

Tennis - Ranking ATP (29 aprile 2019) : Novak Djokovic in vetta - Matteo Berrettini (n.37) scala la Classifica : Il serbo Novak Djokovic è sempre sul trono del Ranking ATP di Tennis. Il serbo è in vetta con 11160 punti guadagnando vantaggio rispetto allo spagnolo Rafael Nadal (7765), uscito di scena in semifinale a Barcellona contro l’austriaco Dominic Thiem (quinto in graduatoria). In terza piazza c’è sempre il tedesco Alexander Zverev (5770) a precedere lo svizzero Roger Federer (5590), che si sta preparando in vista del Masters 1000 di ...

Atp Budapest 2019 - quante posizioni guadagna Matteo Berrettini in Classifica? Le proiezioni nel ranking : Continua la cavalcata di Matteo Berrettini nel torneo ATP di Budapest. Il 23enne romano ha raggiunto le semifinali sulla terra rossa ungherese e domani affronterà il serbo Laslo Djere con la possibilità di conquistare la sua seconda finale della carriera dopo quella di Gstaad del luglio scorso. Berrettini ha sconfitto oggi nei quarti di finale in tre set l’uruguaiano Pablo Cuevas in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo quasi due ...

Tennis - Fabio Fognini all’assalto della della Classifica mondiale. Cosa deve fare il ligure per entrare fra i top10 del ranking Atp? : Fabio Fognini e il sogno top-10. Inutile negarlo, dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montecarlo, la voglia di centrare questo obiettivo c’è. Anche se il ligure dichiara di non pensarci e di giocare partita per partita, la vittoria nel Principato può alimentare obiettivi ambiziosi. Di fatto, grazie al trionfo sul rosso monegasco, il Tennista di Arma di Taggia ha raggiunto il suo best ranking: n.12 del mondo, uguagliando Paolo Bertolucci ...