Tra 80 anni le Alpi potrebbero essere molto diverse da come le conosciamo 

Brindisi - suocera accusata di malTrattamenti in famiglia : ha costretto la nuora a mangiare i suoi avanzi per 18 anni : Una donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito e la madre di lui dopo essersi rifuggiata a casa di un'amica: imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna

Mafia : depistaggio Borsellino - Bindi 'indagine su magisTrati arriva dopo 27 anni' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Finalmente dopo 27 anni si è aperta l'inchiesta a Messina, segno che non c'è potere che non può essere sottoposto al giudizio della legge, tanto più la magistratura. Il problema è che questo avviene dopo 27 anni". Così l'ex presidente della commissione AntiMafia Rosi

Csm - Robledo : “MagisTratura si faccia esame coscienza. Ma non ne ha la forza - per anni ha tollerato questo” : “Caos procure e Csm? Sì, siamo assolutamente di fronte a una situazione grave e pericolosa per le istituzioni. Non c’è dubbio”. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, l’ex procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, commenta lo scandalo sul Csm e le ultime intercettazioni, registrate da un trojan nel cellulare dell’ex presidente di Anm, Luca Palamara, indagato a Perugia per corruzione, e ...

Scopre che un ragazzo di 18 anni vive di nascosto in casa sua per enTrare di notte nella stanza della figlia 14enne : Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per aver vissuto di nascosto nella mansarda della casa di una famiglia del Tennessee, Stati Uniti. Matthew Christopher Casto, 18 anni, si nascondeva in attesa che i genitori dormissero così da raggiungere indisturbato la camera della loro figlia 14enne. Secondo quanto riportato dal Sun, il ragazzo aveva il divieto di avvicinarsi alla ragazzina dal 29 maggio, giorno in cui lei era scappata di casa per ...

VIDEO-Il Mundo Deportivo : “La Juve ha cercato Guardiola - Pep andrà li’ Tra due anni” : Ieri sera è andato in diretta un confronto tra Cristina Cubero del Mondo Deportivo, che ha intervistato Guardiola, e Momblano, il giornalista che invece porta avanti la tesi di Guardiola alla Juve La giornalista spagnola ha riportato le sue informazioni di prima mano su Pep «Ho raccontato che lui per due anni continuerà al City. È vero che ha avuto un contatto con la Juve, ma ha rifiutato perché vuole rimanere al City. La Juve è la ...

Giulia De Lellis/ "Tra 10 anni? Moglie e mamma!" : e su Andrea Iannone... : Giulia De Lellis parla dei suoi progetti futuri e del desiderio di diventare presto Moglie e mamma: silenzio stampa su Andrea Iannone.

Brindisi - donna malTrattata per 18 anni dal marito e dalla suocera : mangiava anche avanzi : Quella che arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Ceglie Messapica, è una storia davvero agghiacciante. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che una donna di 37 anni (le cui generalità non sono state comunicate per ovvi motivi di tutela della privacy) sia stata sottoposta per 18 lunghi anni a vessazioni continue da parte del marito e della suocera 58enne. La donna era sprofondata in un vero e proprio incubo: spesso ...

Giulia De Lellis : "Tra dieci anni mi vedo mamma - moglie" : Giulia De Lellis, negli ultimi giorni, al centro del gossip per la sua frequentazione con il pilota, Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez) ha rilasciato un'intervista ad 'Uomini e Donne Magazine' per raccontare lo straordinario legame con la propria famiglia: Io a casa ho un rapporto straordinario con tutti. Ovvio, con ognuno in un modo diverso ma sono estremamente presente nelle loro vite, nonostante il lavoro mi porti a essere spesso ...

Nike STranger Things - elogio nostalgico (e glam) degli anni ’80 : Nostalgici degli Eighties, siate felici: presto ci sarà da festeggiare! Il 4 luglio su Netflix arriverà la terza stagione della serie cult Stranger Things. E già questa, dopo due anni di attesa (l’annuncio formale risale all’1 dicembre 2017), non è notizia di poco conto. Ma non è tutto: per celebrare la nuova stagione Nike ha dedicato una capsule collection alla serie tra le più seguite della piattaforma di streaming. Cosa dobbiamo aspettarci? ...

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ Cubero : 'Sarà bianconero Tra due anni' : Pep GUARDIOLA nuovo ALLENATORE della JUVENTUS? No, arriva la smentita del tecnico del Manchester City: le ultime notizie.

Apparecchio per i denti Tra i 30 e i 50 anni : quando conviene : L’adagio “Non è mai troppo tardi” vale in molti casi, compresa la scelta di ricorrere all’Apparecchio per i denti. Il suo utilizzo è, infatti, sempre più diffuso tra i pazienti di età adulta; un cambio di passo notevole rispetto a qualche decennio fa, quando gli anni dedicati alla sistemazione della dentatura erano quelli dell’infanzia. Oggi come oggi, il ricorso all’Apparecchio ortodontico riguarda spesso ...

GQ Italia - una mosTra per i suoi 20 anni : In occasione di Milano Moda Uomo, GQ Italia, per festeggiare i suoi 20 anni, inaugura «Passion for the path of art», una mostra curata da Ilaria Bonacossa, direttrice della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima di Torino, che sarà allestita negli spazi della Galleria Cardi in Corso di Porta Nuova 38 a Milano. La mostra si aprirà con un cocktail vernissage su invito la sera del 15 giugno, mentre sarà aperta al pubblico domenica 16 ...

Su Rai 5 Renzo Arbore racconta 28 anni di OrchesTra Italiana : 1991: da un'idea di Renzo Arbore nasce L’Orchestra Italiana, un progetto dedicato alla valorizzazione e al rilancio della Canzone Napoletana Classica in Italia e all’estero diventato un vero e proprio ambasciatore non solo di una tradizione musicale, rivisitata dalla creatività di Arbore, ma anche di un modo di fare intrattenimento che ha conquistato il mondo. Per raccontare questa avventura, Rai 5 ha preparato Ll'arte d''o sole, tre prime ...

Lecco - esondati torrenti in Valsassina dopo i violenti temporali. STrade come fiumi in piena : disagi e danni ingenti : Emergenza con case e ditte evacuate a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco, dopo i violenti temporali della scorsa notte. Sono esondati in vari punti i torrenti Varrone e Pioverna. Pesantissimi disagi in particolare a Premana, in alta Val Varrone e nella zona più a nord della Valsassina. A Dervio è stato anche evacuato un campeggio. Mobilitazione generale per Vigili del fuoco, Carabinieri e nuclei di pronto intervento della ...