Telegram ha registrato attacchi dalla Cina durante le proteste di Hong Kong

(Di giovedì 13 giugno 2019) (foto: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images) Poche ore fa l’app di messaggistica, che i residenti diavevano utilizzato per organizzare lecontro la nuova legge sull’estradizione sfuggendo alla sorveglianza di Pechino (i messaggi della popolare applicazione sono criptati e possono distruggersi), è stata presa di mira da alcuni cyber criminali e ha smesso di funzionare. Pavel Durov, l’imprenditore russo fondatore di, ha detto che glisono partitie che non è la prima volta che deve far fronte a queste operazioni di ostacolo. Era già successo in passato, sempre in coincidenza con una protesta nella città autonoma che era stata coordinata tramite l’app. Al momento, sembra che il problema sia stato risolto. For the moment, things seem to have stabilized. —Messenger (@) 12 giugno 2019 Il ...

