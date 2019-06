Palermo | Paul Yaw non sarà espulso | ha vinto Biagio Conte

Migranti : Palermo - giudice pace annulla decreto espulsione ghanese Paul : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Il giudice di pace di Palermo ha annullato il decreto di espulsione a carico di Paul Yaw, l'idraulico ghanese per il quale il missionario laico di Palermo Biagio Conte ha digiunato per quasi due settimane nella piazza in cui uccisero don Pino Puglisi. Secondo il giudice