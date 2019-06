‘Ndrangheta | non solo Gioia Tauro | i porti d’Europa per la droga delle cosche Blitz del

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) La parola d’ordine era diversificare. Il traffico diviene gestito dallacon la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto dinon è l’unico sistema attraverso cui lecalabresi fanno entrare la cocaina in Europa. Lo stupefacente proveniente dalla Colombia e dall’Ecuador, infatti, passava anche daidi Rotterdam, in Olanda, e Anversa in Belgio. L’operazione, condotta dai carabinieri del Ros, è scattata nelle province di Reggio Calabria, Milano, Bergamo, Bologna e Padova. Su richiesta della Dda di Reggio, il gip ha disposto inoltre due arresti in Olanda, uno in Colombia e ...

