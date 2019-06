Mette piede in Italia lo Xiaomi Mi 9T | specifiche | prezzo e riflessioni

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Vi avevamo preannunciato, sulla base di alcune ricerche incrociate, che loMi 9T si sarebbe configurato come la versione internazionale del K20 Pro, ma purtroppo non è così, visto che il device corrisponde al Redmi K20, comunque un dispositivo forte, anche se meno prestante del primo. Tra letecniche delloMi 9T uno schermo AMOLED da 6.39 pollici e risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) in formato 19,5:9 e luminosità di 600 nit (con al di sotto il lettore di impronte digitali, difficilmente reperibile a bordo di altri middle-range), il processore Snapdragon 730 con scheda grafica Adreno 618, 6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna UFS 2.1.La fotocamera posteriore si compone dei seguenti sensori: Sony IMX586 da 48MP (apertura f/1.75), 8MP con zoom 2x (apertura f/2.4), grandangolare FOV da 124,8°, 13MP con apertura f/2.4, mentre la fotocamera anteriore ...

valeriafedeli : 123 comizi per tutta l’Italia, una perenne campagna elettorale per difendere i propri interessi e mai quelli del no… - IBMItalia : Il 20 luglio 1969 l’uomo mette piede sulla luna. #IBM allora come oggi supporta con la sua tecnologia le più import… - OptiMagazine : Mette piede in Italia lo #XiaomiMi9T: specifiche, prezzo e riflessioni -