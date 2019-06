Lapo Elkann innamorato della modella Tanya Frolova Intesa e baci al largo di Portofino

Lapo Elkann tra le braccia di Tanya Frolova : Avanti un'altra. Lapo Elkann avrebbe perso la testa per Tanya Frolova, modella russa di 26 anni. Chi, in edicola da ieri, ha pubblicato delle foto inequivocabili, che vedono il rampollo di casa Agnelli tra le braccia dell'ex finalista di Miss Russia.Lei imbocca lui, lui bacia e abbraccia lei. Una coppia affiatata, a prima vista, esplosa dal nulla. Ultimo scapolo rimasto di casa Agnelli, Lapo ha collezionato decine di donne nel corso degli ...

“Due trans in stanza - poi il caos”. L’ex presunto amante chef inguaia Lapo Elkann : Un altro enorme guaio per Lapo Elkann: uno suo ex amante sostiene di essere stato aggredito sessualmente e di essere stato lasciato con “un grave disagio emotivo” al termine di un’orgia transgender a base di cocaina che si sarebbe tenuta nella casa di Milano dell’erede Fiat a luglio 2018. Il caso viene sollevato dal New York Post ed è stato ripreso da Dagospia. La presunta vittima è Travis London, il quale sostiene di ...

“Ex di Lapo Elkann lo accusa di essere stato molestato durante un’orgia nel 2018”. Il legale dell’erede Agnelli : “Causa infondata” : Travis London, ex chef molto noto degli Stati Uniti, avrebbe fatto causa per milioni di dollari a Lapo Elkann con l’accusa di aver subito un’aggressione durante un’orgia che gli avrebbe lasciato un “grave disagio emotivo” e di aver poi ricevuto pressioni, da parte dello stesso Lapo, affinché non parlasse dell’accaduto. A riportare la storia è il New York Post. Secondo London si sarebbe trattato ...

Formula 1 – Spiacevole imprevisto per Lapo Elkann al Gp di Monaco : niente pass? Accesso vietato nella zona box [VIDEO] : Lapo Elkann bloccato all’ingresso della zona box: piccolo imprevisto nel sabato di qualifiche del Gp di Monaco Si sono svolte oggi le qualifiche del Gp di Monaco: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position sul circuito di Montecarlo, seguito da Bottas e Verstappen. Sabato deludente per la Ferrari, con Vettel che non è riuscito a far meglio del quarto tempo, mentre Leclerc partirà domani dalla 16ª casella in griglia. Giornata ...