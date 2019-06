Il lead producer di Guerrilla Games Patrick Munnik muore all' età di 44 anni

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) Purtroppo dobbiamo comunicarvi chepressoè deceduto all'età di 44. La notizia è stata diffusa da un Tweet di, al momento non si sanno ancora le cause della morte."Con grande shock e tristezza vi informiamo che il nostronon è più con noi. Saremo per sempre grati di aver avuto nel team il nostro amato e prezioso."è stato nella squadra fin dal 2011 ed ha contribuito a creare alcuni dei titoli di punta dello studio, tra cui Killzone: Shadowfall e Horizon Zero Dawn, che ha poi vinto il premio come Migliore Esclusiva Sony 2017 conferito da Game Informer. In caso non sapete di cosa parliamo, dovete sapere che il gioco narra le vicende di Aloy, una cacciatrice che vive all'interno di un mondo post-apocalittico dominato da robot ostili (le "Macchine"), dove gli esseri umani rimasti ...

