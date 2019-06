Cerco baristi da assumere | ma non li trovo Sospetto sia colpa del reddito di

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “E pensare che fino all’anno scorso appena si liberava un posto si faceva la fila per prenderselo, c’era già il rimpiazzo. Adesso nonnemmeno un ragazzino pronto a imparare il mestiere”. Danilo Volpe, proprietario di un bar nel centro di Napoli, è alla ricerca di dipendenti: duese ne sono andati “tutti all’improvviso” e non riesce a trovare i sostituti. La? “Non lo so - spiega l’esercente a Il Mattino, che ha raccontato la sua storia - ma potrebbe entrarci ildi cittadinanza”.Una situazione che peggiora di giorno in giorno:“Negli ultimi cinque mesi si sono licenziate tre persone, due solo nell’ultima settimana. Certo, cambiare è possibile, ma tanti licenziamenti in un’azienda che è sul mercato da trent’anni, non erano mai capitati”.Dopo le ...

