Prato | sesso con minore | si apre il processo per la donna

Sesso con l’allievo a Prato - il 15enne : “La prima volta in terza media”. Nuove accuse per la donna : La 31enne di Prato , che 7 mesi fa ha avuto un figlio da un ragazzo di 15 anni a cui faceva ripetizioni di inglese, potrebbe essere riascoltata di nuovo dai pm titolari del fascicolo di inchiesta alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal minore nel corso dell'incidente probatorio, secondo il quale il primo rapporto sessuale avvenne quando aveva 13 anni. Alla donna potrebbero essere contestati anche i reati di violenza sessuale su minore e ...

Sesso con l’allievo a Prato - il racconto del ragazzo : “Dormivo e al risveglio lei era su di me” : "Non mi sono neppure reso conto che era la mia prima volta, avevo l'ormone del tredicenne”, avrebbe detto ai magistrati il quindicenne di Prato che ha avuto un figlio da un'infermiera di 31 anni che gli impartiva delle lezioni di inglese. Il ragazzo è stato ascoltato ieri dal gip Francesca Scarlatti per tre ore.Continua a leggere

Prato - sesso con l’insegnante di ripetizioni. Al via incidente probatorio per il 15enne : È cominciato l'incidente probatorio con audizione protetta per il 15enne che ha avuto un figlio dalla sua ex insegnante di ripetizioni di 31 anni. L'adolescente si è presentato al tribunale di Prato, dove davanti a un giudice e a uno psicologo ha tentato di ricostruire quanto successo durante gli incontri con la donna: "Ascoltiamo poi faremo le nostre considerazioni".Continua a leggere