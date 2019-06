Nick Cave regala un suo testo a un autore con il blocco dell’artista

optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Seun suoa unper aiutarlo a superare ildell'artista possiamo scomodare un discorso fatto di empatia e comprensione reciproche. Il singolare episodio è avvenuto sul portale The Red Hand Files, di proprietà della voce dei Bad Seeds dove il cantha dedicato uno spazio alle richieste dei fan. Tra questi è comparso un certo David che scriveva da Baltimora: Sono un cant, sono seriamente bloccato. Posso avere da te qualchelibero?non ha esitato e gli ha postato undal titolo Incinerator man con tanto di spiegazione sulla fonte di ispirazione e sull'argomento, senza rinunciare ad alcune indicazioni sull'arrangiamento. La canzone, infatti, prende spunto dalla raccolta di poemi Peaches got it alone dello scrittore Frederick Seidel e si orienta in uno stile oscuro e tenebroso. Ancora,specifica ...

