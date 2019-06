Maltempo a Merano | fuori pericolo il bambino ferito dall’albero

Maltempo al Nord : a Merano albero crolla su donna e bambino di 3 anni - feriti gravemente : Forti temporali si stanno abbattendo in queste ore sul Nord Italia, come ampiamente previsto in un nostro articolo di stamane (leggi qui). Lombardia orientale e Trentino Alto Adige sono l'area più...

Maltempo - crolla albero a Merano : mamma e figlio sono gravissimi [FOTO] : Paura a Merano dove a causa del forte Maltempo è crollato un albero investendo due persone: una donna e il figlio. Si tratta di turisti tedeschi. L’ albero è crollato sulle passeggiate d’Inverno. La donna ha appena 24 anni e suo figlio ha appena 3 anni. Entrambi sono in prognosi riservata in gravissime condizioni. La donna e’ stata trasportata in ambulanza all’ospedale della citta’ del Passirio, mentre il piccolo ...