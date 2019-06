LIVE Tiro con l’arco | Mondiali 2019 in DIRETTA | Italia a caccia del pass olimpico con le

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Avanzano Tonioli e Franchini - duo mixed italiano del compound agli ottavi. Dalle 15.45 Italia a caccia del pass olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58. E’ tutto per il momento, un saluto dalla redazione di OA Sport 13.57: Vi diamo appuntamento alle 15.45 con gli ottavi di finale gare a squadre arco olimpico e compound, dove l’Italia è in ballo per staccare il biglietto a Cinque Cerchi. Rimante con noi! 13.56: Nello spareggio tra Russia e Gran Bretagna sono i russi Avdeeva e Dambaev a spuntare con il punteggio di 19 contro ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l'Italia si gioca il pass olimpico nelle prove a squadre. Sergio Pagni ko - avanzano Marcella Tonioli e Irene Franchini : 13.00 Le sfide prenderanno il via alle ore 13.30 12.58 A questo punto la concentrazione passa al programma a squadre. 12.55 Sergio Pagni BEFFATO ALLO SPAREGGIO. Chauhan chiude con un 10 contro il 9 del nostro portacolori. 12.51 Sergio Pagni e Rajat Chauhan chiudono in parità 146-146 dopo un incredibile 30-30! Si va agli spareggi. 12.50 Irene Franchini AVANZA! 143-131 alla namibiana Elisabeth ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l'Italia si gioca il pass olimpico nelle prove a squadre. Sergio Pagni - Marcella Tonioli e Irene Franchini avanzano : 11.51 Marcella Tonioli chiude facilmente contro la singaporiana Angeline Jia Hui Lee per 141-127. Nell'ultimo round 30-29 per la nostra rappresentante. 11.50 Sara Ret non riesce nella rimonta e chiude 140-143 contro la britannica Ella Gibson. Nell'ultimo round 28-27 per la rivale che avanza nel tabellone. 11.48 Irene Franchini ce la e vince 144-135 contro la neozelandese Chloe ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l'Italia si gioca il pass olimpico nelle prove a squadre. Sergio Pagni avanti nel compound maschile : 11:00 Questi i confronti delle nostre portacolori: Sara Ret-Ella Gibson (GBR) Irene Franchini-Chloe Underdown (NZL) Marcella Tonioli-Angeline Jia Hui Lee (SGP) 10:55 Tra poco, dunque, la fase di riscaldamento per quanto riguarda gli incontri del compound femminile 10:49 Non ce la fa Viviano Mior, che trova il 10, ma è ancora più centrale la freccia di Hidalgo, che dunque supera il primo ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l'Italia si gioca il pass olimpico nelle prove a squadre. Si inizia con il compound : 10:19 Cominciano in svantaggio Mior e Pagnoni (28-30), in parità invece Pagni (30-30) 10:15 E dunque si comincia con la giornata odierna! 10:10 Questi gli accoppiamenti dei tre italiani impegnati nel compound: Sergio Pagni-Roman Haefelfinger (SUI) Federico Pagnoni-Akbarali Karabayev (KAZ) Viviano Mior-Antonio Hidalgo (MEX) 10:05 Si comincia tra dieci minuti con i primi turni del compound ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l'Italia si gioca il pass olimpico nelle prove a squadre : Programma odierno – Gli azzurri ai raggi X – Criteri di qualificazione alle Olimpiadi 2020 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l'arco, in corso di svolgimento nella cittadina olandese di 's-Hertogenbosch. La rassegna iridata entra definitivamente nel vivo con la giornata più importante dell'anno in ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l'Italia vola agli ottavi nelle gare a squadre dell'arco olimpico e con le azzurre del compound : Termina qui questa seconda giornata di gare. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Buona serata. 20.15 Delusione invece al maschile, dove l'Italia viene subito eliminata al primo turno. Pagni, Pagnoni e Mior vengono sconfitti 234-230 dalla Norvegia. 20.14 L'Italia vince al femminile! Le azzurre battono 231-220 Singapore e passano agli ottavi dove affronteranno ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo - Landi ed Andreoli raggiungono Nespoli ai sedicesimi nell'individuale! : 13.46 Due azzurre qualificate ai sedicesimi, con Tatiana Andreoli che se la vedrà con la francese Adiceom e Vanessa Landi che affronterà la moldava Mirca. 13.45 Al maschile Galiazzo sfiderà il fuoriclasse coreano Lee Woo Seok, mentre l'avversario di Mauro Nespoli verrà deciso allo shott-off. 13.43 Ce la fa anche Marco Galiazzo!! 6-4 al colombiano Pila e qualificazione al terzo turno ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo - Landi ed Andreoli avanti nell'individuale - tra poco il secondo turno : 12.50 Tatiana Andreoli affronterà, sempre alle ore 13.15, la bielorussa Hanna Marusava. 12.49 Vanessa Landi affronterà alle ore 13.15 la svedese Elin Kattstrom. 12.46 Le azzurre non conoscono ancora le prossime avversarie, in quanto entrambi i match sono alla freccia di spareggio. 12.43 Lucilla Boari esce sconfitta per 3-7 con l'estone Triinu Lilienthal (27-28) 12.40 Vanessa Landi si ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi nelle gare a squadre. Galiazzo avanti nell'individuale - tra poco le donne : 11.52 L'avversario di Mauro Nespoli ai sedicesimi invece uscirà dalla sfida tra il nipponico Hiroki Muto ed il turco Samet Ak, che andrà in sena sempre alle 13.15. 11.49 Il prossimo avversario di Marco Galiazzo sarà il colombiano Andres Pila! Alle 13.15 la sfida che mette in palio il pass per affrontare ai sedicesimi il sudcoreano Lee Woo Seok, vincitore delle qualifiche. 11.46 Delle 48 ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con gli uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! : 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l'australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...

LIVE Tiro con l'arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : qualifiche fondamentali in vista dei tabelloni : Il programma della prima giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l'arco – I favoriti dei Mondiali di Tiro con l'arco – Gli azzurri ai raggi X – I criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Tiro con l'arco. A 's-Hertogenbosch (Olanda) si apre questa attesa rassegna iridata, ...

LIVE Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Bavera 2019 in DIRETTA : Marco Suppini alla ricerca del pass olimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: in Germania Marco Suppini ha chiuso al secondo posto le eliminatorie ed è tra gli otto che si giocheranno il successo finale e tra i quattro che si giocheranno le due carte olimpiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di ...

LIVE Giro d'Italia 2019 - Lovere-Ponte di Legno in DIRETTA : c'è il Mortirolo nel tappone decisivo! : La classifica generale dopo la seconda settimana – Percorso, altimetria e favoriti della sedicesima frazione – L'elenco dei paesi attraversati dalla corsa – La descrizione dettagliata della salita del Mortirolo – Tutte le puntate de "La Fagianata di Magrini" – Le condizioni meteo della giornata di oggi Buon pomeriggio amici di OA Sport e appassionati di ciclismo, ...