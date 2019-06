Bimbo di tre anni cade dal quinto piano di un palazzo | è grave

Come Alfredino e Julen - Bimbo di tre anni muore dopo essere caduto in un pozzo : Nel giorno dell'anniversario della tragica morte di Alfredino Rampi a Vermicino, avvenuta l'11 giugno 1981, una notizia analoga scuote il mondo e ricorda, a pochi mesi di distanza, il dramma...

Nettuno. Zona di Tre Cancelli : in via Santa Marinella muore Bimbo : Tragedia alle porte di Roma. Nicolò Perniconi, un bambino di soli 2 anni è morto nello stagno del giardino di

Il Bimbo piange - le infermiere si fanno manicure. Ma potrebbe essere un “fake” : «Aspettiamo di conoscere i fatti, poi se c’è qualcuno che ha sbagliato pagherà con i provvedimenti disciplinari che saranno sicuramente presi nel caso quanto si vede corrispondesse a realtà». In effetti, è di tutti la speranza che si tratti di una fake news o di un video falso quello diffuso in queste ore dove due “presunte” infermiere dell’ospedale civile di Nola (Napoli) vengono riprese mentre si dedicano alla manicure invece che ...

Enna - precipita dal terzo piano mentre il papà è in garage : Bimbo di 8 anni è grave : Tragedia a Enna, dove un bambino di 8 anni è precipitato dalla finestra al terzo piano della sua casa in via della Cooperazione mentre il papà si è assentato per qualche minuto. Si trovava con il fratello di 6 anni quando, forse per chiudere l'infisso, ha perso l'equilibrio finendo sull'asfalto. Indagini in corso.

Treviso - esplode pentola a pressione - gravemente ustionato Bimbo di 7 anni : Il piccolo è stato investito dall'acqua bollente ed ha riportato ustioni al torace. E' stato trasportato all'ospedale Cà Foncello di Treviso e da lì a Padova in un centro specializzato. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze l'incidente domestico avvenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, intorno alle 19 a Combai, nel Comune di Miane, dove è stato necessario l’intervento dell’’ambulanza del Suem 118 e dell’elisoccorso "Leone 1" di Treviso. Lo ...

Francia - incendio in Notre Dame : trovato piombo nel sangue di un Bimbo - test ai residenti : Elevate concentrazioni di piombo sono state riscontrate in un bambino che abita a Parigi, nel quartiere dell’Ile de la Cité, dove sorge la cattedrale di Notre-Dame colpita dall’incendio del 15 aprile. Le autorità francesi hanno pertanto invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un’analisi del sangue per valutare il livello di piombo. L’Agenzia regionale della ...

