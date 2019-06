Arata | così l’ex deputato manovrava una rete di funzionari in Regione Il gip | “Altri

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ci sonofatti di reato” su cui si stanno svolgendo “ulteriori investigazioni”. Lo scrive il gip di Palermo in riferimento al troncone palermitano dell’indagine che ha portato all’arresto dell’exPaolo, dell’imprenditore Vito Nicastri, i loro due figli. Per questo oltre agli arresti, gli agenti della Dia di Trapani coordinati dalla Dda di Palermo hanno notificato tre avvisi di garanzia per abuso d’ufficio. Si tratta di Alberto Fonte, presidente della commissione “Via” (valutazione di impatto ambientale) dell’assessorato regionale al Territorio, Salvatore Pampalone, componente della stessa commissione e Vincenzo Palizzolo, capo di gabinetto del medesimo assessorato affidato all’assessore Salvatore Cordaro. Tutti e tre sono indagati perché avrebbero agevolato la “riapertura della pratica” sulla costruzione di due impianti a bio-metano presentata ...

