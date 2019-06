Vieni da me | Eleonora Giorgi spiazza Caterina Balivo | “Volevo morire”

lanostratv

(Di martedì 11 giugno 2019)ta dalle dichiarazioni dida me: “Volevo morire!”è stata ospite ada me nella rubrica “Domande al buio” e ha raccontato aspetti della sua vita inediti e confessioni choc che hanno lasciatoa bocca aperta. Come per esempio il periodo buio che ha vissuto da giovane in cui era costantemente sotto effetto della droga (anche in tv, in un’intervista con Enzo Biagi). Laha raccontato di quel periodo con queste parole: “Ero precipitata nella droga, nella solitudine, nella follia. Volevo morire. Non mi fregava più niente. Per me i 20 anni sono stati un inferno.” Lasi riferiva a quel brutto momento della sua vita che è coinciso anche con il primo – discusso – matrimonio con Angelo Rizzoli che l’ha “salvata” ma anche ...

incanti_sava : RT @GiadaJune: Comunque solo per dire... Anche il limone in classe si può considerare improvvisato. Sullo script ci sarà stato scritto: Edo… - GiadaJune : Comunque solo per dire... Anche il limone in classe si può considerare improvvisato. Sullo script ci sarà stato scr… - dontgiveahoot_ : Eleonora Sava vieni a casa mia, il mio basilico mi guarda morente e non so come aiutarlo -