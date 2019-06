Twin Mirror rinviato al 2020 La versione PC sarà un' esclusiva a tempo di Epic Games Store

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore Dontnod Entertainment hannoal. In precedenza, il titolo era atteso per quest'anno, riporta Gematsu.Inoltre, Dontnod Entertainment ha siglato una partnershipconper la distribuzione dellaPC dimente tramite l'per un periodo di 12 mesi."In linea con la nostra strategia di sviluppo e grazie alla nostra partnership con, Dontnod ora detiene un ulteriore vantaggio fondamentale", ha affermato il presidente e direttore generale di Dontnod Entertainment, Oskar Guilbert, in un comunicato stampa. "Siamo lieti di collaborare cone presentarealla vasta community di giocatori sul suo negozio. Le condizioni di questa collaborazione e il supporto di Shibuya Productions rafforzano il potenziale del gioco. Questa ...

