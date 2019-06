Strage Borsellino | sul depistaggio indagati anche alcuni magistrati

ilfogliettone

(Di martedì 11 giugno 2019) La Procura di Messina ha notificato un avviso di garanzia, per l'esecuzione di un "accertamento tecnico non ripetibile", ache furono in servizio a Caltanissetta e che sono ogginell'inchiesta-bis sulriguardante via D'Amelio. Non si conoscono ancora i loro nomi. L'avviso e' stato notificatoalle "persone offese", cinque mafiosi che furono condannati ingiustamente all'ergastolo per avere avuto un ruolo mai ricoperto nella: ad accusarli furonofalsi pentiti, tra cui Vincenzo Scarantino, che sarebbero stati imbeccati dai poliziotti del "gruppo Falcone-", guidato da Arnaldo La Barbera.A giudizio a Caltanissetta ci sono gia' il vicequestore Mario Bo e gli ex ispettori Luigi Mattei e Michele Ribaudo, oggi in pensione. La Barbera e' invece scomparso nel 2002. Nella nuova indagine il reato e' lo stesso contestato a Bo ...

