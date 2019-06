Spagna | per la Federcalcio ricavi record a 225 milioni nel 2019

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati 10 giugno. Vittoria per la Spagna sulla Svezia - a valanga Austria - Slovenia e Lettonia : Giornata davvero intensissima quella di questo lunedì 10 giugno per quanto riguarda le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020. In programma addirittura dodici partite per i vari raggruppamenti, andiamo a riepilogare tutti i risultati. Passa di rigore la Spagna che in casa si impone sulla Svezia per 3-0, con i penalty di Sergio Ramos e Morata e la rete conclusiva di Oyarzabal. Nello stesso raggruppamento degli iberici Romania a valanga su ...

Superbike - GP Spagna 2019 : Alvaro Bautista torna a dominare ma tiene in vita il Mondiale con la caduta di gara-2 - molto bene Melandri : La sesta tappa del Mondiale Superbike 2019 si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto nella lotta per il titolo tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea, con lo spagnolo della Ducati che ha perso complessivamente due punti nell’arco del fine settimana rispetto al britannico a causa del primo passo falso stagionale commesso in gara-2. Il 34enne iberico ha dominato dal punto di vista prestazionale il weekend del Gran Premio di Spagna, ...

L'ultimo viaggio di tre amiche travolte e uccise da un camion sull’A1. Partivano insieme per la Spagna : Un gruppo di amiche, un viaggio insieme da Sassuolo alla volta della Spagna e un destino amaro, che lo scorso giovedì pomeriggio ha portato tre di loro a perdere la vita in un terrificante incidente stradale sull’autostrada A1, nel tratto fra Modena e Bologna dove un camion le ha travolte. Lo riporta il Corriere della Sera.Zainaba El Aissaoui, 41 anni, Veronica Fili e Otilia Camelia Ceornodolea, entrambe di 23 [...] Per la loro ...

Spagna e Portogallo al lavoro per ospitare i Mondiali 2030 : Mondiali 2030 candidature – Spagna e Portogallo hanno mosso il primo passo per arrivare a ospitare la Coppa del Mondo 2030. La Federcalcio spagnola (Rfef) ha annunciato di aver iniziato, assieme al Portogallo, l’analisi di una candidatura congiunta per portare il Mondiale nella penisola iberica. Come riporta “Palco 23”, quella attuale è una fase di […] L'articolo Spagna e Portogallo al lavoro per ospitare i Mondiali 2030 è ...

VIDEO GP Spagna Superbike 2019 - gara-2 : highlights e sintesi. Van der Mark vince a sorpresa - caduta di Bautista : Grande spettacolo nella gara-2 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Michael van der Mark ha vinto in maniera inattesa, il pilota della Yamaha ha conquistato il primo successo stagionale e ha chiuso al meglio il weekend sul circuito di Jerez. L’olandese ha approfittato al meglio della sorprendente caduta di Alvaro Bautista: l’alfiere della Ducati, leader della classifica generale, è scivolato nel corso del secondo giro ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv : prende il via gara 2! - Gp Spagna - : DIRETTA Sbk 2019, Superbike streaming video e tv: oggi in programma Superpole Race e gara-2 del Gp Spagna a Jerez con Bautista e la Ducati, 9 giugno 2019,.

Superbike - GP Spagna 2019 : Alvaro Bautista fa sua anche la superpole race - terzo Melandri davanti a Rea : Alvaro Bautista fa 13 (sotto forma di vittorie stagionali, sulle 15 gare disputate) e fugge sempre di più in classifica generale (+61 punti) del Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo, infatti, vince anche la superpole race del Gran Premio di casa a Jerez de la Frontera, al termine di una prova ben gestita e che, vista la squalifica comminata ieri a Jonathan Rea, non ha avuto storia. Sul podio assieme al pilota di Toledo salgono quindi ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : Bautista stravince anche la Superpole Race - Melandri è terzo davanti a Rea. Gara-2 alle 14.00 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10/10: BANDIERA A SCACCHI!!!! 9/10: Melandri cerca di tenere il passo di van der mark, rimanendo a 3 decimi, mentre Rea è a 0″961 dal nostro portacolori. Si preannuncia un ultimo giro da urlo 8/10: NOOO!!! Van der Mark in percorrenza è più prestazionale e scavalca in curva-6 Melandri, che scala in terza posizione. L’olandese velocissimo ed ora Macho, dovrà stare ...

Superbike - GP Spagna 2019 : Rea penalizzato in gara-1 - Melandri 3°. Il britannico partirà dall’ultima posto nella Superpole Race : Si attendeva solo l’ufficialità e la Race Direction ha confermato le aspettative. I commissari sportivi, infatti, hanno deciso di punire il campione del mondo in carica della Superbike Jonathan Rea, in conseguenza del contatto in gara-1 del GP di Spagna, sesto round iridato delle derivate di serie, con il pilota della Yamaha Alex Lowes. Alla “Lorenzo” Rea ha azzardato un tentativo di sorpasso, causando la caduta del rivale ...

LIVE Superbike - GP Spagna 2019 in DIRETTA : gara-2 - Bautista per allungare nel Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica Mondiale Superbike – Cronaca di gara-1 – Le dichiarazioni di Bautista Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara-2 del GP di Spagna di Superbike. In terra iberica il leader della classifica generale, Alvaro Bautista, già in profumo di vittoria finale, proverà l’ennesimo allungo nel Mondiale ai danni dell’inglese Jonathan Rea, campione ...

Superbike - GP Spagna 2019 : Rea cerca il riscatto in gara-2 - Bautista vuole continuare a volare : Con l’eccezionale prestazione in gara-1 del GP di Spagna in corso a Jerez, Alvaro Bautista è tornato al successo allungando ulteriormente la classifica del Mondiale Superbike; la nona vittoria stagionale del pilota Ducati è arrivata al momento psicologicamente perfetto, visto che il rivale nordirlandese Jonathan Rea arrivava dal quasi perfetto weekend di Imola (che sarebbe potuto diventarlo completamente se si fosse corsa anche gara-2) e ...