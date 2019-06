Renzo Arbore torna in tv | “Ll’arte d’o’ sole | rimarrete a bocca aperta”

Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – Romina Power - Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In termina oggi l’edizione 2018/2019, una delle più lunghe e soprattutto una delle più fortunate dell’ultimo decennio. 37 puntate, una cavalcata mai successa negli ultimi anni visto che il programma iniziava a ottobre inoltrato e non a settembre come accaduto in questa stagione. E poi il ritorno alla conduzione di Mara Venier, la regina […] L'articolo Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – ...

Non con le ballerine! Renzo Arbore punzecchia Mara Venier : Mara Venier ha intervistato per l'ultima puntata di Domenica In Renzo Arbore, ma da casa il pubblico ha notato un po' di gelo fra i due... quando Renzo Arbore ha fatto il suo ingresso trionfale in studio sulle note di Cacao Meravigliao, la conduttrice non è riuscita a trattenersi e gli ha lanciato una frecciatina dal sapore amarissimo: "Sai che ero gelosa delle ballerine? Pensavo mi tradissi con loro". Ovviamente, Arbore non poteva non ...

Domenica In - Mara Venier a Renzo Arbore : “Mi hai tradita con le ballerine. Ora puoi dirlo”. Ma lui la gela così : Renzo Arbore è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale di Rai1 condotto da Mara Venier che per l’occasione ha richiamato in studio molti amici che con lei sono stati protagonisti di questa edizione. Non poteva mancare quindi Arbore, con cui Mara ebbe una lunga e travagliata storia d’amore diversi anni fa. così, quando ha fatto il suo ingresso sulle note di “Cacao Meravigliao” con ...

Domenica In - ultima puntata/ Da Renzo Arbore a Gina Lollobrigida : il trionfo di Mara : Oggi in onda su Rai1 dalle 14, l'ultima puntata stagionale con la Domenica In condotta da Mara Venier: ecco anticipazioni e ospiti in studio.

Domenica In - il gesto pazzesco di Renzo Arbore : come scaccia Mara Venier - gelo in studio : Anni fa, Mara Venier e Renzo Arbore hanno avuto una lunga e travagliata storia d'amore. I rapporti tra i due, oggi, sono ancora solidi. E i due si sono ritrovati a Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio in onda su Rai 1 arrivato all'ultimo appuntamento stagionale. Arbore, infatti, era u

Renzo ARBORE/ 'Il jazz è una musica che noi italiani abbiamo nel dna' - Domenica In - : RENZO ARBORE torna a Domenica In di Mara Venier per presentare il progetto L'Arte d'O' Sole", dedicato ai 30 anni dell'Orchestra Italiana

Renzo Arbore a Movie Mag : "Quando uscì Il Pap'occhio non tutti lo capirono, fu addirittura messo sotto processo da un Procuratore della Repubblica. In realtà era un film tutt'altro che blasfemo: era un film sul catechismo" . ...

Renzo Arbore a Libero : 'Quando le BR mi chiamarono in diretta'. Rai - Battisti e... Conte : i segreti di un mito : Mentre per Rai 5 sto preparando tre serate dedicate alla mia Orchestra Italiana, la più longeva, con 1500 concerti nel mondo e la stessa formazione dal '91. La musica continua a darmi linfa. E mi ...